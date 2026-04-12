De Marruecos al mundo: quién es el defensor que clavó una rabona al ángulo y sueña con el Puskás

El central marroquí de 28 años ejecutó un recurso técnico de élite para darle el liderazgo al Maghreb Fez y emular la histórica jugada de Erik Lamela.

Driss El Jabali y la rabona de su vida: el video viral que compite con los mejores goles del año.

Marruecos fue testigo de una jugada que rompió la lógica y ya recorre el planeta a través de las redes sociales. Driss El Jabali, defensor del Maghreb Fez, convirtió un gol de rabona desde fuera del área frente al Wydad Casablanca. El tanto no solo aseguró el triunfo, sino que posicionó al jugador como candidato inmediato al prestigioso Premio Puskás.

El encuentro en el estadio Complexe sportif de Fes se mantuvo cerrado y sin goles hasta que llegó el minuto 80. Fue en ese instante cuando el defensor central Driss El Jabali decidió utilizar un recurso técnico poco habitual para su posición defensiva. Tras una asistencia precisa de Adam Brika, el jugador se perfiló a un metro del área grande y ejecutó el disparo.

image Un gesto técnico para romper el cero en Fez La pelota, impulsada por la rabona de El Jabali, se clavó directamente en el ángulo superior del arco rival, dejando sin ninguna reacción a la defensa del Wydad Casablanca. El gol fue celebrado con una euforia desbordada por el autor y sus compañeros, quienes comprendieron de inmediato la magnitud de la obra de arte que acababan de presenciar.

Esta victoria por la mínima diferencia permitió que el Maghreb Fez alcance los 31 puntos y se ubique en lo más alto de la GNF 1, la primera división de Marruecos. El conjunto local mantiene un registro invicto producto de ocho victorias y siete empates, superando por un punto a potencias como AS FAR, Raja Casablanca y el propio Wydad.

Embed ⚽ GOLAZO DE RABONA FUERA DEL ÁREA. PUSKAS TOTAL.



Acaba de pasar en la liga de Marruecos. El culpable: Driss El Jabli, del MAS Fez ante el Wydad. Locura total. pic.twitter.com/tzBZWGI0Gj — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) April 12, 2026 El sueño del título y la sombra del Premio Puskás Para el Maghreb Fez, este resultado fortalece la ilusión de conseguir su quinto título de liga, una hazaña histórica que el club no logra concretar desde el año 1985. Por su parte, el Wydad Casablanca, que participó recientemente en el Mundial de Clubes, profundizó su crisis bajo el mando del técnico francés Patrice Carteron, quien aún no pudo ganar desde que asumió el cargo.