De Marruecos al mundo: quién es el defensor que clavó una rabona al ángulo y sueña con el Puskás

Marruecos fue testigo de una jugada que rompió la lógica y ya recorre el planeta a través de las redes sociales. Driss El Jabali, defensor del Maghreb Fez, convirtió un gol de rabona desde fuera del área frente al Wydad Casablanca. El tanto no solo aseguró el triunfo, sino que posicionó al jugador como candidato inmediato al prestigioso Premio Puskás.
El encuentro en el estadio Complexe sportif de Fes se mantuvo cerrado y sin goles hasta que llegó el minuto 80. Fue en ese instante cuando el defensor central Driss El Jabali decidió utilizar un recurso técnico poco habitual para su posición defensiva. Tras una asistencia precisa de Adam Brika, el jugador se perfiló a un metro del área grande y ejecutó el disparo.
Un gesto técnico para romper el cero en Fez
La pelota, impulsada por la rabona de El Jabali, se clavó directamente en el ángulo superior del arco rival, dejando sin ninguna reacción a la defensa del Wydad Casablanca. El gol fue celebrado con una euforia desbordada por el autor y sus compañeros, quienes comprendieron de inmediato la magnitud de la obra de arte que acababan de presenciar.
Esta victoria por la mínima diferencia permitió que el Maghreb Fez alcance los 31 puntos y se ubique en lo más alto de la GNF 1, la primera división de Marruecos. El conjunto local mantiene un registro invicto producto de ocho victorias y siete empates, superando por un punto a potencias como AS FAR, Raja Casablanca y el propio Wydad.
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⚽ GOLAZO DE RABONA FUERA DEL ÁREA. PUSKAS TOTAL.
Acaba de pasar en la liga de Marruecos. El culpable: Driss El Jabli, del MAS Fez ante el Wydad. Locura total. pic.twitter.com/tzBZWGI0Gj
Para el Maghreb Fez, este resultado fortalece la ilusión de conseguir su quinto título de liga, una hazaña histórica que el club no logra concretar desde el año 1985. Por su parte, el Wydad Casablanca, que participó recientemente en el Mundial de Clubes, profundizó su crisis bajo el mando del técnico francés Patrice Carteron, quien aún no pudo ganar desde que asumió el cargo.
Este golazo es apenas el segundo tanto de El Jabali con la camiseta del equipo desde su llegada en la temporada anterior. Sin embargo, la dificultad de la ejecución ha generado un debate internacional que lo compara con lo hecho por el argentino Erik Lamela, ganador del Puskás en 2021.
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Erik Lamela festeja hoy su 31º cumpleaños. Hace 3 años, lo que celebraba era haber sido elegido como ganador del Premio Puskas tras este maravilloso gol de rabona:
La lista de figuras recientes del fútbol argentino que obtuvieron este galardón se completa con Alejandro Garnacho en 2024 y Santiago Montiel en 2025. Según los especialistas y el público en redes sociales, la técnica demostrada por el defensor marroquí lo sitúa entre los mejores tantos del año y como el gran favorito para la próxima gala de la FIFA.