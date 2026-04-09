Quién es Cristian Navarro, el primer árbitro mendocino designado para un Mundial de la FIFA

Navarro, de 41 años, integra la lista de nueve argentinos elegidos por la FIFA y sigue el legado de su padre, quien fue un reconocido árbitro provincial.

FIFA confirmó a Cristian Navarro para el Mundial: el primer mendocino en la cita máxima del fútbol.

FIFA confirmó a Cristian Navarro para el Mundial: el primer mendocino en la cita máxima del fútbol.

Cristian Navarro hizo historia este jueves al ser confirmado por la FIFA para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El nacido en San Martín se convirtió en el primer árbitro mendocino en alcanzar la máxima cita del fútbol, marcando un hito sin precedentes para el deporte provincial.

Con 41 años, Navarro será uno de los nueve representantes argentinos que impartirán justicia en el torneo. Su designación llega en un momento de plena madurez profesional, habiendo obtenido su licencia internacional en el año 2014. El "Cabezón", como se lo conoce en el ambiente, comenzó su formación en la Liga Mendocina de Fútbol. Allí siguió los pasos y consejos de su padre, quien fue una figura destacada del arbitraje local durante las décadas del 70 y 80.

Cristian Navarro oficiará de árbitro asistente de Darío Herrera y Mauro Vigliano, en el inicio de la Libertadores. Cristian Navarro oficiará de árbitro asistente de Darío Herrera y Mauro Vigliano, en el inicio de la Libertadores. De los campos de San Martín a la elite del fútbol mundial La trayectoria del asistente mendocino no es producto del azar. Actualmente se desempeña en la Primera División del fútbol argentino, pero su experiencia en el plano internacional es sumamente vasta. El colegiado integró cuerpos arbitrales en competencias de altísimo nivel como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la reciente Copa América de Estados Unidos 2024, donde la Selección Argentina se consagró campeona.

Incluso, el sanmartiniano tuvo una experiencia exótica y exigente al dirigir partidos en la Liga Profesional Saudí. En aquel país le tocó la responsabilidad de impartir justicia en encuentros donde participó el astro portugués Cristiano Ronaldo, demostrando su capacidad para manejar figuras de talla mundial bajo presión. Su carrera también incluye pasos por diversos torneos sudamericanos juveniles donde fue ganando el roce necesario para esta convocatoria.

Un equipo argentino récord para la cita de 2026 La lista comunicada por la FIFA este jueves incluye nombres de peso para el arbitraje nacional. Junto a Navarro, los jueces principales elegidos son Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, logrando una cifra récord de tres árbitros centrales para el país en un mismo Mundial. El equipo de jueces asistentes se completa con Gabriel Chade, Facundo Rodríguez, Juan Pablo Belatti y Maximiliano Del Yesso.