Historias de Mundiales: el día que Bobby Moore fue acusado de robar una pulsera antes de jugar un Mundial

Robert Frederick Chelsea Moore , mejor conocido como Bobby Moore , fue uno de los mejores jugadores ingleses de la historia, cuya carrera estuvo mancillada por un incidente que sacudió el mundo del fútbol a principios de los años 70, en la previa al Mundial de México.

El caso relacionado con un brazalete de esmeraldas robado en Bogotá conmocionó a la opinión pública de la época, ya que el futbolista fue uno de los señalados y el conflicto derivó en una feroz presión política de Londres, a pesar de que la principal testigo mantuvo su versión de los hechos hasta su muerte.

En mayo de 1970, el seleccionado británico aterrizó en Colombia como parte de su preparación para la Copa del Mundo de México. Bobby Moore y Bobby Charlton entraron en la joyería "Fuego Verde" del hotel Tequendama para buscar un regalo . Al salir, la empleada Clara Padilla denunció que faltaba un brazalete de oro y esmeraldas valuado en 650 libras.

La detención de Moore se convirtió rápidamente en un conflicto diplomático de alto nivel que involucró a la reina Isabel II y al primer ministro Harold Wilson . Documentos recientemente analizados por el podcast "El Capitán y el Brazalete de Esmeraldas" muestran que el embajador británico Richard Rogers presionó directamente al juez colombiano Pedro Dorado.

En cables secretos, se revela que se le recordó al magistrado el interés de Colombia por ser sede del Mundial 1986 y las "incómodas implicaciones" de encarcelar a una figura de alcance global ante la opinión pública mundial. Wilson temía que el escándalo le costara las elecciones generales en Gran Bretaña si el capitán no llegaba a la cita mundialista. Bajo esta presión, el juez liberó al defensor por "falta de pruebas", aunque el caso se cerró formalmente recién en 1972.

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El silencio roto y la teoría de la broma pesada

Clara Padilla, quien fue vilipendiada y recibió amenazas de muerte, rompió su silencio de cincuenta años poco antes de fallecer de cáncer en febrero de 2025. Ella sostuvo hasta el final que Moore realmente tomó la joya mientras otros compañeros la distraían con halagos sobre su inglés: "Él sabía que yo lo estaba observando, cruzamos miradas cuando puso la pulsera en su bolsillo", declaró Padilla en sus testimonios póstumos.

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Esta versión coincide con lo que el propio Moore le habría confesado a su biógrafo, Jeff Powell, antes de morir en 1993. El capitán admitió que todo pudo ser "una broma de algún chico joven del equipo que terminó muy mal". Lo cierto fue que el incident terminó marcando la carrera de Moore, ya que supuestamente el tercado le costó el título de caballero.

Lejos del conflicto, Moore brilló en México 70, disputando los 4 encuentros jugados por su selección, la cual fue eliminada en los cuartos de final tras caer 3-2 ante Alemania Federal en la prórroga. Pese a su performance, la leyenda del West Ham sería perseguido por la sombra del caso del brazalete hasta sus últimos días.