"Mendoza convierte cada evento en una experiencia memorable": la mirada de Hilton

Las expectativas para el Mundial y las vacaciones de invierno.

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La hotelería de alta categoría diversifica su propuesta para abarcar los distintos segmentos del turismo que llega a Mendoza. El gerente de Ventas de Hilton Mendoza, Diego Viñolo, con más de 25 años de experiencia en hoteles 5 estrellas, adelanta las expectativas para las vacaciones de invierno y el segundo semestre de 2026, con el Mundial, los eventos deportivos y las fiestas empresariales como protagonistas.

Este año es particular, está el Mundial, y muchos potenciales huéspedes seguramente querrán seguir a sus equipos favoritos, así que hemos armado varias propuestas para el turista brasileño, chileno y argentino.

¿Han planeado actividades para disfrutar del Mundial?

Como todos los mundiales tendremos varias opciones para disfrutar los partidos, sumados a la campaña Mansa Pasión, para ofrecer un tapeo, postre y bebida a $18.000 para los huéspedes y mendocinos que quieran ver el Mundial en el restaurante La Barrica.

¿Qué buscan las empresas que eligen a Hilton Mendoza?

Mendoza es un destino maravilloso para las empresas, ya sea que quieran organizar una convención de ventas, un viaje de premiación para empleados o clientes, un congreso o un viaje de amigos. Al atractivo del paisaje de montaña, ríos caudalosos, viñedos y las bodegas con sus vinos y aceites de oliva premiados, ahora se suma la gastronomía del nivel Estrella Michelin. Eso da una variedad de experiencias para que las empresas sorprendan a sus invitados. En este entorno, encuentran a Hilton Mendoza como una opción 5 estrellas con gran capacidad para albergar grupos y eventos grandes.

¿Qué tipo de eventos empresariales son más demandados?

Convenciones de ventas, ferias, presentación de productos, fiestas para empleados, clientes y proveedores; cursos, capacitaciones y congresos. El evento es muy utilizado por las empresas. Es una herramienta de marketing y ventas, genera fidelización, cercanía y deja huella.

¿El hotel ofrece un paquete cerrado de eventos corporativos?

Más que paquete cerrado, lo que Hilton Mendoza ofrece es una solución de valor para cada cliente, entendiendo qué espera esa organización o persona de un evento. Buscamos ser los anfitriones para ese cliente que está bajo la presión de que su evento genere lo que había pensado.

¿En qué medida los deportes generan movimiento turístico?

Claro que sí son importantes para el turismo, la Copa Argentina, los partidos de Los Pumas, los campeonatos de Mamis hockey o los torneos nacionales de los distintos deportes, todos generan, en diferentes momentos del año, demanda hotelera. Y Mendoza, con más de 3.000 camas entre hoteles 4 y 5 estrellas, puede albergar a grandes competiciones.

¿Qué servicios consume el mendocino que concurre a Hilton?

El mendocino usa mucho las propuestas de Noche de Bodas, Cumpleaños de 15, Bar Mitzvá, pero también disfruta de espacios como el spa con gimnasio y su piscina atemperada, la sala de arte, y el restaurante La Barrica, su café y bar. Siempre fue nuestro objetivo que los momentos importantes de los mendocinos sean en Hilton.

¿Están volviendo los turistas extranjeros?

Estamos algo mejor que el 2025, sigue siendo Brasil el principal mercado extranjero. En el caso del segmento corporativo es mayormente de Buenos Aires. Pero también competimos en la región, en lo que va del año hemos tenidos dos convenciones de laboratorios de Chile.

¿Cómo está Mendoza en la competencia con otras ciudades argentinas?

Mendoza puede albergar eventos muy importantes, nacionales e internacionales. Si bien competimos en el mismo segmento con Rosario, Córdoba, Bariloche, Iguazú y Salta, tenemos una ventaja en atracciones, en proveedores y en hotelería. Por otro lado, hay anuncios de próximas aperturas en alojamientos, lo que hace que nuestra oferta se diversifique más.

Con relación al turismo tradicional de argentinos, Mendoza pasa por la misma crisis que todos los demás destinos nacionales, ya que esta economía hace que salir del país sea menos costoso y la balanza turística es muy deficitaria. Sabemos que estas situaciones tienen a ser cíclicas, cuando vuelva masivamente ese turismo, tendremos las experiencias listas para recibirlos.