Hotel en Punta Cana: cómo es la experiencia mediterránea de ZEL, la marca creada por Rafael Nadal

ENVIADA ESPECIAL A PUNTA CANA . El vuelo directo de Arajet entre Mendoza y Punta Cana dura poco más de siete horas, pero el cambio de escenario se siente inmediato. El Caribe aparece entre palmeras, vegetación tropical y temperaturas altas incluso de noche, en un viaje que marcó la inauguración oficial de la nueva conexión aérea entre la tierra del Sol y del buen vino con República Dominicana.

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En ZEL Punta Cana, el hotel creado por Rafael Nadal junto a Meliá Hotels International , la experiencia empieza lejos de la lógica clásica del all inclusive . No hay una recepción tradicional ni espacios pensados para el impacto visual exagerado. En cambio, predominan los muebles de madera clara, la cerámica artesanal, los tonos cálidos y una estética inspirada en las casas mediterráneas de Mallorca, con ambientes abiertos y relajados que invitan a bajar el ritmo apenas uno llega.

El concepto de ZEL nació en Mallorca y luego desembarcó en Punta Cana con una propuesta enfocada en el lifestyle mediterráneo. Según explicó Alexis López, Guest Experience Manager de ZEL Punta Cana, la marca combina “ la influencia, el impacto y la figura de Rafa Nadal con la experiencia hotelera ” para crear una propuesta distinta dentro del segmento all inclusive.

La intención del hotel es alejarse del formato tradicional de los grandes resorts caribeños. “La idea es que cuando llegan aquí sientan que, más que entrar a un hotel, están entrando a un espacio mucho más cercano y relajado”, explicó López durante el recorrido.

Esa identidad aparece desde el ingreso, donde no hay un lobby tradicional ni una recepción rígida. Los espacios abiertos, la decoración artesanal y los tonos cálidos inspirados en Mallorca buscan generar una experiencia más confortable y menos estructurada. Incluso las áreas comunes toman nombres vinculados a espacios sociales, como el “patio” o las “living rooms”.

Cómo son las habitaciones y cuánto sale hospedarse en el all inclusive

Las habitaciones mantienen la misma línea estética del hotel, con una combinación de diseño mediterráneo, amplitud y detalles vintage. Las categorías arrancan en los 74 metros cuadrados y llegan hasta los 175 metros cuadrados en las suites más exclusivas.

Para este viaje realizado con Los Andes, la experiencia fue en una Zel Master Suite con vista a la piscina. La habitación tiene 100 metros cuadrados y combina comodidad con una estética relajada, donde predominan los tonos beige, marrones y detalles celestes en los azulejos. Además, cuenta con doble jacuzzi - uno interior y otro en el balcón -, minibar con consumo incluido y una amplia sala de estar.

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La sensación dentro de la suite está más vinculada al confort. La iluminación cálida, los materiales naturales y los detalles vintage generan un ambiente mucho más relajado. “Cada habitación tiene un toque inspirado en lo vintage”, explicó Alexis López. Tocadiscos, teléfonos clásicos y objetos decorativos retro forman parte de una ambientación que busca sostener la identidad mediterránea en cada rincón del hotel.

Las tarifas del hotel varían según la temporada y el tipo de habitación. En promedio, una estadía en base doble ronda entre los USD 240 y USD 250 por noche, mientras que en temporada alta los valores pueden subir hasta los USD 360.

El precio incluye el formato all inclusive del hotel, con acceso a restaurantes temáticos, actividades diarias, gimnasio, piscinas y gran parte de las experiencias recreativas y deportivas que forman parte de la propuesta.

Gastronomía, deporte y actividades

Además de sus 190 habitaciones y cuatro suites, el hotel apuesta por una experiencia centrada en la vida social, el bienestar activo y las actividades compartidas entre huéspedes. La idea no pasa solamente por descansar frente al mar, sino por generar espacios donde el deporte, la gastronomía y los talleres funcionen también como punto de encuentro.

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La propuesta gastronómica incluye restaurantes temáticos como Volcán, especializado en carnes; Nokyo, de cocina asiática; Kabachi, con show cooking hibachi; Silvestre, wine bar con más de 210 etiquetas; y Tacorini, con una fusión mexicano-griega. Todas las experiencias premium están incluidas dentro de la estadía.

Durante la semana, el hotel organiza una agenda diaria de actividades gratuitas que mezcla bienestar, entretenimiento y propuestas culturales. Hay clases de yoga, sesiones de pilates, entrenamiento HIIT, cycling, paddle yoga y talleres creativos como pintura sobre cerámica, bordado, elaboración de jabones de café, velas de coco y perfumes botánicos.

También aparecen experiencias más vinculadas al espíritu social del hotel, como clases de bachata y merengue, noches de karaoke, DJ sets, música en vivo, bingo, degustaciones de sangría y talleres para preparar mamajuana dominicana.

El complejo además cuenta con gimnasio, spa, canchas de tenis, pádel y pickleball, además de piscinas distribuidas en distintos sectores del hotel y acceso a campo de golf. Algunas actividades deportivas y experiencias especiales tienen costo extra, aunque gran parte de la programación diaria está incluida dentro de la estadía.

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Según explicó Alexis López, Guest Experience Manager de ZEL Punta Cana, la propuesta busca alejarse del concepto tradicional de wellness individual para enfocarse más en “las conexiones humanas y las experiencias compartidas”.