Del frío de Mendoza a Punta Cana: cómo fue el primer vuelo directo al Caribe con Arajet y cuánto dura

El nuevo vuelo de Arajet que une Mendoza - Punta Cana sin escalas, despegó este domingo a la madrugada con más de 170 pasajeros a bordo entre parejas, familias con niños y adultos mayores que eligieron escapar de las bajas temperaturas de Mendoza para viajar al Caribe . Esta conexión permite llegar a República Dominicana en 7 horas y 15 minutos .

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La experiencia del primer vuelo dejó una sensación positiva entre los viajeros. El trayecto se hizo cómodo y llevadero, especialmente para quienes buscaban cambiar por unos días el frío mendocino por playas de agua turquesa y clima tropical. Desde la compañía confirmaron además que Argentina es uno de los mercados que más elige el destino.

El vuelo inaugural de Arajet partió durante la madrugada y permitió que gran parte de los pasajeros pudiera descansar durante el trayecto. El servicio se realizó en aviones Boeing 737 MAX 8 , que cuentan con asientos reclinables, algo valorado en este tipo de trayectos.

Globos y mucha alegría marcaron la recepción de los pasajeros en el counter de Arajet durante el vuelo inaugural entre Mendoza y Punta Cana.

El vuelo inaugural de Arajet partió desde Mendoza con alta ocupación y pasajeros que buscaban escapar del frío rumbo al Caribe.

A bordo, el servicio de comida y bebidas es pago. Entre las opciones disponibles aparece una promoción para quienes vuelan más de cuatro horas, con una bebida caliente por 4 dólares. También hay combos con snacks, sándwiches y bebidas, que pueden abonarse en dólares o pesos dominicanos.

Uno de los detalles que más se destacó durante el vuelo fue el mantenimiento constante de los baños. A lo largo del viaje permanecieron limpios y con reposición de papel, un aspecto importante en un trayecto de larga distancia. También es notorio el espacio de guardo de equipaje en cabina.

La llegada a Punta Cana fue uno de los momentos más festejados del recorrido. Apenas el avión aterrizó, varios pasajeros aplaudieron tímidamente, como suele ocurrir en algunos vuelos, pero la propia tripulación pidió un aplauso más fuerte y le dio la bienvenida a su tierra. Los tripulantes eran dominicanos y celebraron junto a los viajeros el arribo al Caribe. Desde las ventanillas, pese a la nubosidad, también pudieron verse las aguas transparentes y turquesas junto a las construcciones rodeadas de vegetación tropical.

Para quienes quieran aprovechar esta nueva conexión aérea, hasta el 18 de mayo continúa activo el código “VUELARG”, que ofrece un 30% de descuento en pasajes.

Equipo Arajet Mendoza El equipo de Arajet presentó en Mendoza la nueva conexión directa con Punta Cana, la tercera ruta de la compañía en Argentina. Melisa Sbrocco

Arajet alcanzó un récord histórico de pasajeros y Argentina está entre sus mercados más fuertes

Según los datos publicados por la Junta de Aviación Civil (JAC), Arajet transportó 496.218 pasajeros durante el primer trimestre del año, incluyendo viajeros en conexión. Con esos números, la compañía se posicionó como la cuarta aerolínea más importante de República Dominicana, detrás de JetBlue, American Airlines y Delta Air Lines.

Arajet 3 Familias, parejas y adultos mayores formaron parte del primer vuelo directo entre Mendoza y Punta Cana. Melisa Sbrocco

“Seguimos trabajando para que Arajet sea la principal línea aérea en materia de pasajeros para el país, así como para continuar consolidando a la República Dominicana como el nuevo hub aéreo del continente americano”, afirmó el CEO Víctor Pacheco.

Los datos de la JAC indican que Estados Unidos concentra el 25% del tráfico de pasajeros de la aerolínea. Colombia aparece en segundo lugar con el 18%, mientras que Argentina representa el 14% del total de viajeros transportados.

Desde la compañía destacaron que el mercado argentino mostró un crecimiento sostenido durante los últimos meses y remarcaron que la apertura del vuelo directo entre Mendoza y Punta Cana forma parte de la estrategia de expansión regional de la aerolínea.