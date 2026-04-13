Mendoza tendrá vuelo directo al Caribe desde mayo: cómo será la nueva ruta internacional

La aerolínea dominicana confirmó el lanzamiento de un vuelo directo entre Mendoza y Punta Cana , que comenzará a operar el 16 de mayo de 2026 con tres frecuencias semanales. En diálogo con Los Andes , José Gregorio Cabrera, VP de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Arajet , detalló los fundamentos detrás de la expansión y el rol clave que tendrá la provincia dentro de su estrategia regional.

Dentro de los datos económicos, se evidencia como el mercado argentino hacia República Dominicana alcanza cerca de medio millón de pasajeros anuales , con una participación creciente de la aerolínea. A eso se suma un nivel de ocupación superior al 80% en la nueva ruta incluso antes de su inicio, un indicador directo de demanda que respalda la inversión y anticipa una rápida expansión de frecuencias.

La expansión de Arajet en Argentina se apoya en resultados. José Gregorio Cabrera, VP de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la aerolínea, explicó que el desempeño del mercado fue determinante para avanzar con nuevas rutas: “Nosotros venimos desarrollando el mercado argentino desde el año 2023 con resultados muy potentes. Desde el año pasado hemos crecido más de un 125% ”.

Ese crecimiento se tradujo en una mayor operación y en el fortalecimiento de rutas existentes. En ese sentido, detalló: “ Cerramos el año pasado con 20 vuelos semanales, eso incluye Buenos Aires - Punta Cana, Buenos Aires - Santo Domingo, que recuperamos esa ruta con dos frecuencias semanales, y Córdoba - Punta Cana, que la iniciamos con cuatro frecuencias semanales y ya la aumentamos a cinco frecuencias semanales ”.

La ruta forma parte de la expansión de Arajet en Argentina, donde ya alcanza cerca de medio millón de pasajeros anuales.

Con esa base, Mendoza aparece como una plaza lógica para expandirse. Cabrera sostuvo que “ para nosotros hace sentido el crecimiento del mercado argentino. Y, obviamente, Mendoza, que es un centro turístico argentino, no solamente para la emisión, sino también para la recepción. Entendimos que es una ruta que va a agregar a nuestra malla de conectividad”, marcando el potencial económico de la provincia.

La decisión también responde a una lógica de flujo en ambos sentidos. Según explicó, “estamos pensando en Mendoza como un mercado, como un destino, donde no solamente vamos a recibir argentinos visitándonos en la República Dominicana y conectando a través de República Dominicana, sino que también va a ser un destino muy interesante para el dominicano”, lo que amplía el impacto turístico de la ruta.

Conectividad internacional y el rol de Punta Cana como hub

El modelo de negocio de Arajet se basa en la conectividad a través de hubs, con Punta Cana como uno de los principales centros de distribución. En ese esquema, la nueva ruta desde Mendoza permite acceder a múltiples destinos internacionales desde un solo punto.

Cabrera explicó cómo funciona esta lógica dentro de la red: “no solamente estamos recibiendo argentinos que se que se vienen a la playa y a pasarse unos días de un calor en Dominicana, sino que también están utilizando nuestros hops como puntos de conexión a Orlando, Boston, Miami, que cerca del 29% de nuestro tránsito del año pasado fueron precisamente viajeros en conexión”, lo que muestra el peso de este segmento en el negocio.

Jose Cabrera Arajet José Gregorio Cabrera, VP de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Arajet, detalló la estrategia de expansión de la aerolínea en Argentina. Melisa Sbrocco

A partir de Punta Cana, la red se amplía hacia distintos mercados. Según detalló, “desde ahí pueden conectar con Puerto Rico, Orlando, Florida, Miami, Florida. Pueden también conectar con Nueva York a través de Newark, pueden conectar también a Centroamérica, a San José, Guatemala”, lo que multiplica las opciones para los pasajeros.

Además, la conectividad incluye otros destinos del Caribe y América Latina. Cabrera agregó que “también a través de Santo Domingo, porque también ofrecemos el servicio de transporte terrestre para aquellas personas que desean conectar con la otra parte de nuestras mallas, pues también pueden conectar con todas las islas del Caribe, Jamaica, Saint Martin, Curazao”, consolidando una red amplia.

Este modelo también habilita el uso del sistema de escalas extendidas. En palabras del ejecutivo, “lo que te da la opción es de tú poder hacer un vuelo de conexión con unos días de por medio, sin que eso te presuponga un cambio de tarifa importante”, lo que permite combinar destinos dentro de un mismo viaje.

Frecuencias, precios y estrategia comercial para el mercado argentino

El inicio de la operación desde Mendoza tendrá una frecuencia inicial acotada, con proyección de crecimiento en el corto plazo. Cabrera confirmó que “en principio, vamos vamos a iniciar con tres frecuencias semanales. Arrancamos el vuelo inaugural es el 16 de mayo, desde Punta Cana hacia Mendoza”, lo que marca el comienzo de la ruta.

La compañía ya proyecta una expansión en función de la demanda. Según indicó, “la idea es que en el primer trimestre de ejecución de operación de la ruta, si se proyecta, como entendemos que va a proyectar, pues aumentarlo a cuatro frecuencias”.

En cuanto a los precios, la aerolínea busca posicionarse con tarifas competitivas. Cabrera explicó que “el boleto completo en tarifa intermedia, tarifa comfort, está saliendo entre 780 - 820 dólares aproximadamente. Evidentemente, eso varía mucho de acuerdo a la fecha de viaje y a la ocupación que tengamos”, marcando el rango de referencia.

Punta Cana Punta Cana. web

Además, se suman promociones para incentivar la demanda. El ejecutivo detalló que “es un 15% de descuento en tarifa base para todas las personas que hagan su reserva, compren su reserva entre el 9 y el 23 de abril, y para viajar entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2026”, lo que amplía el atractivo comercial de la ruta.

Demanda argentina, ocupación y comportamiento del consumidor

El crecimiento del mercado argentino es uno de los pilares de la expansión de Arajet. Cabrera detalló que “el año pasado, de acuerdo a los datos del Ministerio de Turismo, cerramos cerca del medio millón de argentinos visitando la República Dominicana”, una cifra que confirma el peso del país en el flujo turístico hacia el Caribe.

Dentro de ese total, la aerolínea logró captar una parte significativa de los pasajeros. Según explicó, “de esa cantidad, más de un 40% se transportaron con nosotros, y la verdad es que el crecimiento en total ha sido de más de un de un ciento sesenta y cinco por ciento, de comparado con el año dos dos mil veinticuatro”, lo que refleja su posicionamiento en el mercado.

La respuesta a la nueva ruta desde Mendoza ya muestra señales concretas de demanda. Cabrera aseguró que “en el caso de Mendoza, que no he empezado a operar, pero que sí tenemos ya las ventas abiertas, estamos hoy día en en más de un 80% de ocupación en términos de ventas”, incluso antes del primer vuelo.

El comportamiento del consumidor también evidencia cambios en la forma de compra. El ejecutivo explicó que “la mayor parte de nuestras compras son compras directas, es decir, reservas que se pagan al momento en que se en que se realizan, lo cual indica también una una mejoría importante, un fortalecimiento del de la capacidad de compra del del mercado argentino”, lo que refuerza el contexto favorable para la expansión.