El Estado admitió la condena de la Corte Interamericana por la desaparición forzada de Zambrano y Rodríguez

El Ministerio de Justicia de la Nación difundió oficialmente la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el año 2000, en Mendoza, cuyas víctimas fueron José Segundo Zambrano (28) y Pablo Marcelo Rodríguez (25) y sus familiares.

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“En cumplimiento de las resoluciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso Zambrano, Rodríguez y otros Vs. Argentina”, se han adoptado las medidas pertinentes a fin de garantizar la difusión de las sentencias conforme a lo dispuesto por dicho tribunal”, informó, a través de la red social X, la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques.

El comunicado oficial informa que: “La República Argentina informa que el 28 de agosto de 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Zambrano, Rodríguez y otros vs. Argentina, relativo a hechos ocurridos en el año 2000 en la Provincia de Mendoza.

“En su decisión, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino por afectaciones a los derechos, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal y a la libertad personal de José Segundo Zambrano y Pablo Marcelo Rodríguez.

“ El Estado argentino reafirma su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones internacionales . Asimismo, ratifica su voluntad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la protección de los derechos fundamentales, el acceso a la justicia y la prevención de hechos de violencia institucional”.

Por último, ofrece el link donde se puede ver el texto completo de la sentencia: https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/es/vid/1090148652

Ejecutados por funcionarios policiales

En su fallo, en que los abogados Diego Lavado, Lucas Lecour y Sergio Salinas (integrantes de la organización Xumek) y representaron a las familias de las víctimas, el organismo internacional, a partir del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado y de la prueba incorporada al proceso, concluyó que Zambrano y Rodríguez fueron víctimas de desaparición forzada y posteriormente fueron ejecutados; delitos en los que participaron directamente agentes de la Policía de la Provincia de Mendoza.

Además, el Tribunal determinó que las autoridades provinciales no actuaron con la debida diligencia para el esclarecimiento de los hechos, por lo que en la actualidad prevalece una situación de impunidad en lo que atañe a la investigación de lo sucedido.

En consecuencia, la Corte declaró que Argentina violó los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de los señores Zambrano y Rodríguez.

zambrano-Rodríguez El fallo de la Corte Interamericana fue dado a conocer ayer de forma virtual. Gentileza CIDH.

Por otra parte, el Tribunal declaró la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en la Convención Americana y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio no solo de Zambrano y Rodríguez, sino también de sus familiares.

Por último, la Corte constató la violación del derecho a la verdad, reconocido en la Convención Americana, y del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 de la Convención, en perjuicio de los familiares de los señores Zambrano y Rodríguez, respecto de quienes declaró, además, la afectación del proyecto de vida.

A motivo de estas violaciones, la Corte ordenó al Estado implementar distintas medidas de reparación, incluido un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del caso.

Un escándalo provincial

José Zambrano y Pablo Rodríguez desaparecieron el 25 de marzo de 2000 cuando iban a encontrarse con funcionarios policiales. Ambos eran informantes de la Policía y, justamente, iban a aportar datos.

Las desapariciones provocaron un escándalo institucional en el gobierno del por entonces gobernador Roberto Iglesias, a punto tal que el ministro de Seguridad de la época, Leopoldo Orquín, ofreció una recompensa de 40 mil pesos para quien aportara datos de los dos desaparecidos. Fueron muertes que precipitaron la caída de la recordada "mafia policial".

En julio de ese mismo año, un puestero llamado José Luis Robertson informó que los cuerpos estaban en un descampado del piedemonte de Godoy Cruz. Robertson cobró el dinero, pero después salió a la luz que algo tenía que ver con las muertes.

El caso llegó a juicio oral en 2003 con un expolicía, Felipe Gil, y un pequeño ladrón, Mario Díaz, en calidad de acusados: ambos resultaron absueltos del doble homicidio.

En abril de 2018, la Corte provincial ordenó al Estado provincial indemnizar con la suma de 1 millón 500 mil pesos al policía Felipe Gil Fernández, quien permaneció detenido durante 4 años y luego fue juzgado y absuelto por los dos emblemáticos homicidios. Estas muertes precipitaron la caída de la recordada "mafia policial".

Así fueron asesinados

En la época de los hechos, José Segundo Zambrano tenía 27 años. Eera metalúrgico y “aparte trabajaba con la Policía de Mendoza como agente encubierto”, por lo que “se infiltraba en organizaciones delictivas” para “aportar información” a las autoridades policiales.

Por su parte, Pablo Marcelo Rodríguez tenía 25 años y trabajaba como mensajero en una farmacia. Estaba casado y su mujer se enteró de que estaba embarazada al mes siguiente de ocurrida la desaparición de su esposo. Zambrano y Rodríguez, junto a sus respectivas familias eran amigos desde niños.

El 25 de marzo de 2000, en horas de la mañana, el señor Zambrano salió de su casa en el automóvil marca Peugeot color azul, habiendo comunicado a su madre que se dirigía a la Sección Automotores de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Mendoza con el objeto de reunirse con un agente OZ.

Zambrano-Rodríguez, un caso testigo Zambrano-Rodríguez, un caso testigo

Alrededor de las 10:00 horas, el señor Zambrano se comunicó con su madre por vía telefónica en más de una ocasión con el objeto de consultarle si OZ había llamado preguntando por él, solicitándole que, en caso de que dicha persona se comunicara, le dijera que “lo estaba esperando”.

Por su parte, la madre recibió la llamada de una persona identificada como “el Pibe”, quien le solicitó que comunicara a su hijo que “ya tenían las herramientas”. Según indicó la señora Loria, tuvo comunicación con su hijo para informarle que había llamado “el Pibe”, y esa fue la última vez que habló con su hijo; asimismo, señaló que el nombre de la persona identificada como “el Pibe” correspondía a las iniciales MDR.

El mismo día, el señor Pablo Marcelo Rodríguez salió de su casa aproximadamente a las 13:30 horas, en compañía del señor Zambrano, quien había llegado a buscarlo. Según declaró la mujer, su esposo se despidió de ella, pero no le indicó a dónde se dirigía.

Los días posteriores al 25 de marzo de 2000 74. El automóvil donde se conducía el señor Zambrano fue encontrado el 27 de marzo de 2000 con manchas de sangre.

Los cuerpos de Zambrano y Rodríguez fueron hallados el 3 de julio de 2000 semienterrados en “el piedemonte” Godoy Cruz.

Según el informe de las necropsias practicadas, las presuntas víctimas posiblemente habrían fallecido entre el 5 y el 6 de abril de 2000; asimismo, dicho informe indicó que la causa de la muerte de ambas personas fue “dilaceración cerebral por proyectil de arma de fuego”.