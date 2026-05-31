La muerte de Agostina Vega desató una noche de furia en Córdoba: fuego, corridas y represión policial

La confirmación de la muerte de Agostina Vega , la niña de 14 que estaba desaparecida , provocó una profunda conmoción en Córdoba y derivó en una noche marcada por la bronca, graves disturbios y tristes enfrentamientos con la Policía. Familiares, amigos y vecinos salieron a las calles apenas comenzó a difundirse la noticia del hallazgo de sus restos.

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Mientras la tensión crecía en distintos sectores de la ciudad, la madre de la víctima, Melisa Heredia, permanecía internada en terapia intensiva. Según informó su abogado, Carlos Nayi, la mujer sufrió una fuerte descompensación y aún no había sido informada oficialmente sobre el desenlace de la búsqueda.

Las primeras concentraciones se produjeron frente a la casa familiar, ubicada en barrio General Mosconi. Allí se reunieron decenas de personas con carteles utilizados durante los días previos para exigir respuestas sobre la desaparición de la adolescente.

Dentro de la vivienda, el clima era devastador entre llantos y abrazos, al punto que una tía de la menor reprochó visiblemente conmovida: “Nadie nos escuchó. No hicieron nada. Cuánto se tardaron” . Sin embargo, los reclamos también se hacían escuchar en una noche dolorosa.

Afuera del domicilio, la bronca popular comenzó a expandirse rápidamente y apuntó no solo contra Claudio Barrelier, el único detenido por el caso y expareja de la madre de la víctima , sino también contra la policía y las autoridades provinciales.

Los manifestantes lanzaron insultos contra el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y cuestionaron con dureza la presunta demora en declarar la Alerta Sofía.

“Les importó más un partido de fútbol que la desaparición de una chica”, se quejó una vecina, mientras otros arengaban al grito de “vamos a prender fuego todo”. Ante el incremento de la tensión, algunos comerciantes de la zona decidieron bajar las persianas de sus locales por precaución.

crimen de Agostina Vega Cruces entre vecinos y la Policía tras la conferencia por el crimen de Agostina Vega. Gentileza La Voz

La madre de Agostina, Melisa Heredia, no estuvo presente en el lugar debido a que sufrió una fuerte descompensación antes de conocer la información oficial. Su abogado detalló que la mujer “está en terapia intensiva, con un cuadro de deshidratación severa, hipertensión y algunas complicaciones orgánicas”, por lo que todavía no sabe el desenlace.

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En las calles, las madres del barrio manifestaron su acompañamiento por solidaridad y señalaron: “Tenemos el corazón roto”.

En tanto, los compañeros de colegio de la víctima también se acercaron conmovidos y uno de ellos la describió expresando que “Agos era buena onda; medio quilombera, pero buena onda”, mientras otra joven agregó que “haya sido lo que haya sido, no merecía morir. Tenía 14 años, toda la vida por delante”.

Según Noticias Argentinas, la tensión se trasladó también al plano institucional cuando el fiscal Raúl Garzón y el ministro Quinteros brindaron una conferencia de prensa en Tribunales II que incluyó fuertes cruces con los periodistas por las medidas adoptadas durante los siete días de búsqueda.

Ya entrada la noche, la movilización se desplazó hacia el Destacamento Policial Juan Pablo II, donde se produjeron graves incidentes con pedradas hacia el edificio, lo que motivó la respuesta de los efectivos con gases lacrimógenos y balas de goma.

En medio de las corridas y el descontrol, el abuelo de la víctima manifestó que “no esperaba esta noticia, es la peor que pudimos recibir en nuestra vida”, y concluyó que va a “seguir marchando hasta que tenga la justicia que necesita mi nieta. A mi nieta me la mataron. Quiero que caigan todos los que tengan algo que ver con su muerte”.