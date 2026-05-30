El padre de Agostina rompió el silencio y denunció que Barrelier "no actuó solo"

Este sábado, el padre de Agostina , Gabriel Vega, habló por primera vez y apuntó contra Claudio Barrelier , el único detenido por la desaparición de la adolescente en Córdoba. En diálogo con TN, el hombre aseguró que existen cómplices en el caso y que "el acusado no actuó solo".

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En su declaración, Gabriel contó cómo fue el momento cuando se enteró que su hija estaba desaparecida . Según narró, se encontraba con su pareja en Merlo, San Luis, cuando recibió la llamada del padrino de la menor que le contó lo sucedido.

"Me agarró una crisis de nervios. Me dijeron que no sabían dónde estaba Agostina" , señaló. Ese domingo, quiso regresar pero las personas que lo acompañaban le sugirieron que esperara al lunes. Al amanecer, emprendió su viaje a Córdoba y se involucró activamente en la búsqueda de su hija.

Gabriel afirmó que comenzó a investigar sobre Claudio Barrelier, ya que no recibía información al respecto y él no conocía al detenido. "Me conseguí el teléfono del tipo, hice una entrevista con el tipo, hay una grabación, una prueba de todas las cosas que él dice y la verdad es que son bastante duras" , declaró.

Asimismo, aseguró que entre la madre de la menor, Melisa, y Barrelier existiría una relación. "Entre la madre y este tipo hay algo, no sé que, pero hay algo. Yo lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina. Y que dejen de entorpecer la búsqueda", sentenció.

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La presunta relación entre el detenido y la madre de Agostina

Por otro lado, cuestionó el accionar de la madre de Agostina por su presunta relación con el detenido.“Está lleno de enfermos, lleno de pedofilos, lleno de gente psicópata, pero si vos sabes que te relacionas con este tipo de gente y que tenía todas estas causas, ¿para qué la llevas a este tipo de lugares? ¿Para qué estas con esta gente? Ninguno de nosotros llevaría a su hijo a un lugar así“, declaró.

Claudio Barrelier- Madre de Agostina Gabriel Vega señaló que entre Barrelier y Melisa, la madre de Agostina "hay algo"

En su declaración, Gabriel Vega apuntó contra Claudio Barrelier y aseguró que actúo en complicidad. “Para mi tiene ayuda. Sólo no ha actuado. Hay gente que esta implicada, hay cómplices", sentenció.



“Si tiene mas información que la diga y que se haga cargo. Así vamos a encontrar a Agostina”, añadió.

Por último, Gabriel aseguró que lo único que quiere es que aparezca su hija. "Yo lo único que quiero es que Agostina aparezca y que caiga quien tenga que caer. Ya no me interesa mas nada, así de simple. Me voy a pelear con el mundo entero si lo tengo que hacer, porque yo voy a encontrar a Agostina. Lo voy a hacer“.