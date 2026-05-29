Búsqueda de Agostina: el acusado cambió su declaración y siguen los rastrillajes durante la noche

La provincia de Córdoba se encuentra en vilo tras la desaparición de Agostina Vega , una adolescente de 14 años de quien no se tiene noticia desde el sábado pasado.

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La investigación, liderada por el fiscal Raúl Garzón, ha entrado en una fase crítica con el foco puesto en reconstruir las últimas horas de la joven en el barrio Cofico y en un exhaustivo rastrillaje que no se detendrá durante la madrugada.

Desde las últimas horas, los esfuerzos de búsqueda se han concentrado en un predio de 200 hectáreas ubicado en el barrio Ferreyra, al sur de la capital cordobesa.

El terreno presenta grandes dificultades logísticas para las fuerzas de seguridad, ya que cuenta con zonas de pastizales, árboles, tres lagunas y más de 30 pozos que deben ser inspeccionados minuciosamente.

AHORA | Caso Agostina: Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad de Córdoba, desde el lugar de rastrillaje: "Vamos a trabajar hasta que la encontremos". Mirá #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/KrCaxQjbvH

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, se presentó en el lugar de los operativos y fue tajante respecto a la continuidad de las tareas: "No vamos a parar hasta encontrarla", aseguró, confirmando que los rastrillajes persistirán durante toda la noche.

La situación del detenido y nueva declaración

En el plano judicial, el caso tiene como principal sospechoso a Claudio Barrelier, un empleado municipal que fue señalado como la última persona en tener contacto con Agostina.

Buscan desesperadamente a una adolescente de 14 años en Córdoba: investigan un misterioso auto rojo Agostina desapareció el sábado por la noche luego de subir a un auto rojo.

Barrelier fue trasladado este viernes a los Tribunales 2 para prestar una segunda declaración indagatoria ante el fiscal Garzón, una medida dispuesta tras la incorporación de nuevas pruebas en la causa.

En declaraciones a los medios, el abogado sostuvo que “Barrelier reconoció que es Agostina la del video”, cuando en un principio señaló que la nena que se ve en dicha filmación era su hija.

“Barrelier mintió para proteger a su hija. Me dijo que Agostina entró a su casa, salió y se subió a un auto rojo”, expresó el letrado en diálogo con el canal Todo Noticias.

La investigación ha sumado elementos clave en las últimas horas, entre los que se destacan registros de cámaras de seguridad de la zona de la desaparición, el testimonio del remisero que trasladó a la adolescente aquella noche y versiones contrapuestas entre los dichos del sospechoso y el entorno familiar de la víctima.

Si bien inicialmente se barajaron diversas teorías, una de las hipótesis principales ya fue descartada por los investigadores. Actualmente, crece la sospecha de que podría haber más personas involucradas en el hecho. Al respecto, el ministro Quinteros advirtió que "no hay que descartar nuevas imputaciones" a medida que avance el análisis de los peritajes y las pruebas recolectadas en el terreno.