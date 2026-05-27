Intensa búsqueda de una menor de 14 años que se tomó un remís el sábado y no la vieron más

aLa provincia de Córdoba está en vilo por la desaparición de una adolescente de 14 años llamada Agostina Vega , quien fue vista por última vez el sábado por la noche y desde entonces es buscada intensamente por su familia, la Policía y la Justicia.

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La investigación se centra en un misterioso Volkswagen Gol rojo en el que la menor habría subido poco antes de desaparecer. Según reconstruyeron los investigadores, Agostina salió cerca de las 22.30 desde avenida Leandro N. Alem y tomó un remís con destino al barrio Cofico.

De acuerdo con las primeras hipótesis, una vez allí habría sido recogida por un hombre que se movilizaba en el auto rojo , vehículo que ahora aparece como una de las principales pistas del caso .

La fiscalía trabaja sobre imágenes de cámaras de seguridad de distintos sectores de la ciudad y también analiza la geolocalización del teléfono celular de la adolescente, que permanece apagado o fuera de servicio desde el momento de su desaparición.

Buscan desesperadamente a una adolescente de 14 años en Córdoba: investigan un misterioso auto rojo Agostina desapareció el sábado por la noche luego de subir a un auto rojo.

Gabriel Vega, padre de la joven, reveló que intentó comunicarse muchas veces con ella, pero sin éxito. Además, manifestó la preocupación de la familia y cuestionó la rapidez de la investigación. “No sabemos nada de ella”, expresó en declaraciones a medios locales.

Por su parte, Melissa, madre de Agostina, pidió públicamente al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quintero, que se intensifiquen las tareas de búsqueda.

En tanto, Gustavo, abogado de la familia, solicitó colaboración de los vecinos de la zona donde fue vista por última vez. “Solicitamos el aporte de la comunidad, en la zona en la que fue la última vez vista, si tiene alguna cámara a disposición, entre las 9 de la noche y las 12 del sábado”, señaló.

Mientras continúa el operativo, familiares y allegados organizaron una movilización para reclamar por la aparición de la adolescente. La convocatoria se realizó este martes en la intersección de Alem y Rancagua. Desde la Justicia solicitaron que cualquier dato sobre su paradero sea informado inmediatamente a las autoridades judiciales o policiales.

Al momento de desaparecer, Agostina vestía un jean negro, un buzo bordó y zapatillas blancas.