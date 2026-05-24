Las finales que River no podrá jugar por no dar la vuelta olímpica

sRiver se inclinó ante Belgrano por 3 a 2 en la final del Apertura, estiró su sequía sin títulos y no podrá disputar nuevas definiciones en el país

River dejó escapar una oportunidad única tras caer, en la ciudad de Córdoba, ante Belgrano en la gran final del torneo de Apertura

River dejó pasar una oportunidad enorme en Córdoba y el golpe no solo se sintió por la derrota. Tras caer 3-2 ante Belgrano en la final del Torneo Apertura, el Millonario no pudo cortar la sequía de más de dos años sin títulos y también desperdició la posibilidad de asegurarse un calendario cargado de nuevas finales y definiciones en los próximos meses.

El equipo de Eduardo Coudet estuvo dos veces en ventaja en el Mario Alberto Kempes, pero terminó sufriendo una remontada que lo dejó sin la corona del fútbol argentino y sin uno de los grandes objetivos del semestre. Además, la caída significó otro golpe para un plantel que venía atravesando un 2026 marcado por la presión y la necesidad de volver a festejar.

Más allá de perder la chance de sumar su título oficial número 73 —lo que le hubiese permitido quedar a solo uno de Boca en la tabla histórica—, River también dejó escapar la clasificación automática al próximo Trofeo de Campeones, torneo que disputará Belgrano frente al futuro ganador del Clausura.

Las finales que River no podrá jugar La derrota generó un efecto en cadena para el futuro inmediato del club. De haberse consagrado campeón, River hubiese accedido al Trofeo de Campeones de fin de año y, eventualmente, podría haber abierto la puerta a otras dos finales nacionales más.

En caso de ganar ese certamen, el Millonario habría clasificado tanto a la Supercopa Argentina frente al campeón de la Copa Argentina 2026 como a la Supercopa Internacional ante el líder de la Tabla Anual 2026. Por eso, además de la frustración deportiva y emocional por haber dejado escapar una final, en Núñez también quedó la sensación de haber perdido una plataforma importante para volver a pelear títulos en cadena y acercarse nuevamente a Boca en la histórica tabla de campeonatos oficiales.