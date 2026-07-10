10 de julio de 2026 - 20:03

River despide a una leyenda: Franco Armani deja el club tras ocho años y medio

Tras conquistar diez títulos y convertirse en uno de los arqueros más importantes de la historia del club, el "Pulpo" pondrá fin a su etapa en el Millonario para iniciar un nuevo ciclo en Colombia

Después de una etapa histórica, el arquero Franco Armani deja el club Millonario y emprende el regreso a Atlético Nacional de Colombia.

Después de una etapa histórica, el arquero Franco Armani deja el club Millonario y emprende el regreso a Atlético Nacional de Colombia.

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

La historia de Franco Armani en River llegó a su punto final. El club confirmó este viernes, mediante un comunicado oficial, la rescisión de común acuerdo del contrato del arquero, quien continuará su carrera en Atlético Nacional, institución en la que también dejó una huella imborrable y donde proyecta ponerle fin a su trayectoria profesional. Con un emotivo video, la dirigencia Millonaria lo despidió en las redes.

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Como parte de la despedida, el próximo lunes el experimentado guardameta brindará una conferencia de prensa en el estadio Monumental para cerrar formalmente una etapa que marcó una época en Núñez.

Un final que se venía gestando

Aunque el anuncio se hizo oficial en las últimas horas, la salida de Armani era una posibilidad concreta desde hacía varios meses. Las lesiones sufridas durante el primer semestre de 2026 limitaron su continuidad y coincidieron con la consolidación de Santiago Beltrán como titular bajo los tres palos.

River respetó la decisión del arquero, consciente de la importancia que tuvo durante más de ocho temporadas defendiendo el arco del equipo.

Franco Armani

Franco Armani

Una carrera repleta de títulos

Desde su llegada en 2018, Armani disputó 366 partidos oficiales y consiguió diez campeonatos con la camiseta riverplatense. Fue una pieza determinante en la conquista de la Copa Libertadores 2018, especialmente por sus intervenciones decisivas en distintas series eliminatorias que llevaron al equipo a la histórica final frente a Boca en Madrid.

Además de sus actuaciones en los partidos más trascendentes, el santafesino acumuló 158 vallas invictas y se consolidó como el arquero más ganador de la historia del club.

Franco Armani

Franco Armani

De Nacional a River y otra vez a Medellín

Antes de desembarcar en Núñez, Armani había construido una carrera brillante en Atlético Nacional, donde conquistó la Copa Libertadores de 2016 y alcanzó el reconocimiento internacional.

Ahora, a los 39 años, volverá a Medellín para afrontar el tramo final de su carrera en el club que lo catapultó al primer plano del continente.

Un lugar asegurado en la historia

Su personalidad, liderazgo y actuaciones decisivas lo ubicaron entre los grandes arqueros que vistieron la camiseta de River, junto a nombres históricos como Amadeo Carrizo y Ubaldo Fillol.

Con su salida concluye una de las etapas más exitosas del arco millonario, dejando un legado de títulos, atajadas memorables y un lugar privilegiado en la memoria de los hinchas.

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