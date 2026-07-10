10 de julio de 2026 - 18:40

Inglaterra y Noruega juegan los cuartos de final del Mundial 2026: horario, transmisión en vivo, formaciones

Inglaterra y Noruega se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo, este sábado a las 18 horas.

Inglaterra y Noruega juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Inglaterra y Noruega juegan los cuartos de final del Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El duelo promete ser apasionante, entre dos conjuntos que han hecho méritos suficientes para alcanzar estas instancias de la Copa del Mundo. Además cuentan con goleadores temibles que acaparan la atención y la ilusión de sus hinchas. Erling Haaland es la bandera de Noruega, mientras que Harry Kane aporta los tantos para los Ingleses.

Erling Haaland, figura del partido, eleva sus brazos para celebrar la clasificación de Noruega a cuartos de final del Mundial 2026, tras eliminar a Brasil.

Erling Haaland, figura del partido, eleva sus brazos para celebrar la clasificación de Noruega a cuartos de final del Mundial 2026, tras eliminar a Brasil.

Los Nórdicos vienen de dar una de las mayores sorpresas del certamen al superar a Brasil en los octavos de final, luego de haber dejado en el camino a Costa de Marfil en la ronda de 16vos. Hasta el momento, ha demostrado que una de sus mayores fortalezas es el mediocampo, dispuesto a la recuperación constante y a la alimentación del gigante Haaland.

Inglaterra, mientras tanto, sufre de varias bajas importantes. Jarell Quansah, el defensor del Bayer Leverkusen de 23 años, recibió la roja directa y la FIFA determinó que cumpla dos encuentros de sanción. Su suplente Reece James arrastra una moelstia muscular que lo marginó en gran parte de la Copa. En el medio, Jordan Henderson lamenta una fractura en el brazo izquierdo, mientras que Declan Rice padece un virus estomacal que lo complica para estar desde el arranque.

Inglaterra se prepara para enfrentar a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026.

Inglaterra se prepara para enfrentar a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026.

Así, con todas las complicaciones médicas, los Tres Leones quieren meterse en la ronda de semifinales. Allí, enfrentaría al vencedor del encuentro que mantendrán la Selección Argentina y la de Suiza, este sábado por la noche.

Probables formaciones de Noruega - Inglaterra:

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Datos del partido:

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami

Árbitro: Clement Turpin

Hora: 18

TV: D Sports

Minuto y minuto y estadísticas de Noruega - Inglaterra:

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