Insólita grave lesión de un jugador de Inglaterra en los festejos: saltó un cartel y podría perderse el Mundial

a selección inglesa venció 3-2 a México y se metió entre los ocho mejores del Mundial 2026, pero la celebración quedó marcada por la lesión de Jordan Henderson, quien debió ser retirado en camilla tras sufrir una dura caída al intentar sumarse a los festejos.

Inglaterra avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a México, aunque el festejo quedó opacado por la lesión sufrida por Jordan Henderson al finalizar el encuentro.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel se impuso con un doblete de Jude Bellingham y un gol de penal de Harry Kane. Para México descontaron Julián Quiñones y Raúl Jiménez, también desde los doce pasos.

Sin embargo, una vez consumada la clasificación, Henderson protagonizó un preocupante accidente. El mediocampista de 36 años intentó saltar un cartel publicitario para unirse al festejo con sus compañeros, pero cayó de manera desafortunada y quedó tendido en el césped sin poder levantarse.

JORDAN HENDERSON SE LESIONÓ SALTANDO LOS CARTELES DE PUBLICIDAD EN LOS FESTEJOS DE INGLATERRA TRAS GANARLE A MÉXICO.



Fue retirado en camilla y se habla de una fractura en el brazo que lo sacaría del Mundial 2026. pic.twitter.com/V9gjV0dzJo — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 6, 2026 La rápida reacción de los futbolistas ingleses, que rodearon al jugador mientras solicitaban asistencia médica, reflejó la preocupación por su estado. Tras ser inmovilizado por el cuerpo médico, Henderson fue retirado en camilla del campo de juego. “ Jordan se lesionó la muñeca. Está ahora mismo en el hospital. Es una lesión bastante grave. No encaja con una noche como esta que Jordan no esté con nosotros”, lamentó Tuchel.