Insólita grave lesión de un jugador de Inglaterra en los festejos: saltó un cartel y podría perderse el Mundial

Inglaterra avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a México, aunque el festejo quedó opacado por la lesión sufrida por Jordan Henderson al finalizar el encuentro.
a selección inglesa venció 3-2 a México y se metió entre los ocho mejores del Mundial 2026, pero la celebración quedó marcada por la lesión de Jordan Henderson, quien debió ser retirado en camilla tras sufrir una dura caída al intentar sumarse a los festejos.
Inglaterra avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a México, aunque el festejo quedó opacado por la lesión sufrida por Jordan Henderson al finalizar el encuentro.
El equipo dirigido por Thomas Tuchel se impuso con un doblete de Jude Bellingham y un gol de penal de Harry Kane. Para México descontaron Julián Quiñones y Raúl Jiménez, también desde los doce pasos.
Sin embargo, una vez consumada la clasificación, Henderson protagonizó un preocupante accidente. El mediocampista de 36 años intentó saltar un cartel publicitario para unirse al festejo con sus compañeros, pero cayó de manera desafortunada y quedó tendido en el césped sin poder levantarse.
La rápida reacción de los futbolistas ingleses, que rodearon al jugador mientras solicitaban asistencia médica, reflejó la preocupación por su estado. Tras ser inmovilizado por el cuerpo médico, Henderson fue retirado en camilla del campo de juego. “ Jordan se lesionó la muñeca. Está ahora mismo en el hospital. Es una lesión bastante grave. No encaja con una noche como esta que Jordan no esté con nosotros”, lamentó Tuchel.
Ahora, el cuerpo técnico espera el parte médico oficial para conocer la gravedad de la lesión. Inglaterra enfrentará a Norway national football team en los cuartos de final, con un lugar en las semifinales del Mundial en juego.