Conmoción en el Mundial 2026: el DT del Congo se enteró de la muerte de su padre tras perder contra Inglaterra

El Asistente de Comunicación de la selección africana interrumpió el cierre de la sesión ante los medios para informar el deceso del padre del entrenador francés.

Sébastien Desabre recibió la noticia de la muerte de su padre tras ser eliminado del Mundial 2026

Sébastien Desabre vivió el momento más difícil de su carrera profesional en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Tras la derrota de la República Democrática del Congo ante Inglaterra por 2-1, el técnico francés fue informado públicamente sobre el fallecimiento de su padre durante la conferencia de prensa oficial del Mundial 2026.

La derrota ante Inglaterra en los dieciseisavos de final marcó el fin del camino para la República Democrática del Congo en el torneo. El equipo africano estuvo a quince minutos de lograr una hazaña histórica tras mantener la ventaja conseguida por Brian Cipenga en el inicio del encuentro.

Embed - KANE EL SALVADOR DE INGLATERRA, LA PREVIA DE ARGENTINA Y MUCHO MÁS EN LO MEJOR DE ESPN MUNDIAL Un anuncio oficial frente a los medios de comunicación El arquero Lionel Mpasi sostuvo el marcador durante más de una hora, desviando cabezazos de Jude Bellingham y remates de Harry Kane. No obstante, la insistencia inglesa y el desgaste físico de los congoleños permitieron que Kane empatara al minuto 75 y sentenciara el juego poco antes del silbatazo final con un remate al ángulo.

Al terminar el encuentro, Sébastien Desabre asistió a la sala de prensa para cumplir con sus obligaciones mediáticas. El entrenador francés analizó el desempeño de sus jugadores y destacó que el fútbol de su país alcanzó un nivel competitivo digno de reconocimiento internacional, enfrentando de igual a igual a una potencia mundial.

El ambiente de análisis deportivo cambió bruscamente cuando el Asistente de Comunicación de la selección congoleña tomó la palabra al cierre de la sesión. Ante los cronistas presentes, el funcionario anunció formalmente el fallecimiento del padre del director técnico. La noticia se dio de forma pública antes de que los periodistas se dispersaran de la sala.