Conmoción en el Mundial 2026: el DT del Congo se enteró de la muerte de su padre tras perder contra Inglaterra

Sébastien Desabre vivió el momento más difícil de su carrera profesional en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Tras la derrota de la República Democrática del Congo ante Inglaterra por 2-1, el técnico francés fue informado públicamente sobre el fallecimiento de su padre durante la conferencia de prensa oficial del Mundial 2026.
La derrota ante Inglaterra en los dieciseisavos de final marcó el fin del camino para la República Democrática del Congo en el torneo. El equipo africano estuvo a quince minutos de lograr una hazaña histórica tras mantener la ventaja conseguida por Brian Cipenga en el inicio del encuentro.
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Un anuncio oficial frente a los medios de comunicación
El arquero Lionel Mpasi sostuvo el marcador durante más de una hora, desviando cabezazos de Jude Bellingham y remates de Harry Kane. No obstante, la insistencia inglesa y el desgaste físico de los congoleños permitieron que Kane empatara al minuto 75 y sentenciara el juego poco antes del silbatazo final con un remate al ángulo.
Al terminar el encuentro, Sébastien Desabre asistió a la sala de prensa para cumplir con sus obligaciones mediáticas. El entrenador francés analizó el desempeño de sus jugadores y destacó que el fútbol de su país alcanzó un nivel competitivo digno de reconocimiento internacional, enfrentando de igual a igual a una potencia mundial.
El ambiente de análisis deportivo cambió bruscamente cuando el Asistente de Comunicación de la selección congoleña tomó la palabra al cierre de la sesión. Ante los cronistas presentes, el funcionario anunció formalmente el fallecimiento del padre del director técnico. La noticia se dio de forma pública antes de que los periodistas se dispersaran de la sala.
Desabre mostró signos de sorpresa ante el anuncio y guardó silencio durante unos segundos. Sin realizar declaraciones adicionales sobre su pérdida personal, el seleccionador se limitó a dar las gracias a los presentes y abandonó el recinto con gesto adusto hacia los vestuarios.
Esta participación mundialista fue la primera para el Congo desde Alemania 1974, cuando el país competía como Zaire. Aunque la selección logró plantar cara a uno de los favoritos del torneo, el cierre de su campaña quedó definido por este suceso personal que afectó directamente al responsable técnico del plantel.