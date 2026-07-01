1 de julio de 2026 - 22:20

España y Austria juegan en Los Ángeles por el Mundial 2026: horario, transmisión en vivo, formaciones

El duelo entre elencos europeos correspondiente a los 16vos de final se desarrollará este jueves a las 16 horas, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

España choca con Austria por el Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Uno de los equipos candidatos a dar pelea hasta el final por levantar la Copa del Mundo comienza la fase donde no hay lugar para los traspiés. Después de un periplo algo complicado dentro del Grupo H, donde no pasó del empate ante Cabo Verde, goleó sin piedad a Arabia Saudita y superó por la mínima a Uruguay en un juego muy parejo, España se debe ese triunfo fuerte que lo acerque a las ilusiones que generó en la previa.

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Lamine Yamal celebra el primer gol de su equipo durante el partido del Mundial 2026 entre España y Arabia Saudita.

Lamine Yamal celebra el primer gol de su equipo durante el partido del Mundial 2026 entre España y Arabia Saudita.

Desde lo deportivo, el entrenador sufrió la baja de Nico Williams, que se lesionó en la última jornada. Por otro lado, le dará la titularidad a Pedro Porro en un intento por ganar presencia y jerarquía en el lateral derecho. La principal noticia que destacó la prensa española fue que el plantel practicó dos días seguidos disparos desde el punto del penal.

Austria, mientras tanto, clasificó por detrás de la Selección Argentina en el Grupo J, producto de los 4 puntos logrados por la victoria trabajada ante Jordania y el empate con Argelia. Si bien está en la ronda eliminatoria, todavía no demuestra un gran poderío. Así, se presenta como el elenco débil para el mano a mano de este jueves.

Cabe destacar que el equipo que pase de ronda, tendrá que enfrentar al vencedor del juego que mantendrán este jueves por la noche Portugal y Croacia.

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La Selección Argentina goza de buena salud, de la mano de un Lionel Messi que se convirtió en leyenda tras el gol ante Austria.

La Selección Argentina goza de buena salud, de la mano de un Lionel Messi que se convirtió en leyenda tras el gol ante Austria.

Probables formaciones de España - Austria:

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal DT: Luis de la Fuente.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

Datos del partido:

Estadio: SoFI de Los Angeles

Árbitro: Glenn Nyberg

Hora: 16

TV: DSports

Minuto a minuto y estadísticas de España - Austria:

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