Con 4 capítulos: Disney+ estrena una miniserie basada en uno de los secuestros más impactantes de España

Disney+ comenzó el rodaje de una nueva ficción inspirada en un caso real que conmocionó a España durante 1980 . La plataforma apostará por un thriller basado en uno de los secuestros más mediáticos de la historia del país , un hecho que movilizó a la Policía, al Gobierno y mantuvo en vilo a millones de personas.

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La serie se llama “Operación Baby” y reconstruirá el secuestro de Mélodie Nakachian, la hija del empresario libanés Raymond Nakachian y de la cantante surcoreana Kimera, ocurrido en 1987.

La producción será una miniserie de cuatro episodios y llegará como una nueva apuesta de Disney+ por las historias basadas en hechos reales.

La ficción relatará los 11 días que duró el secuestro de Mélodie y abordará el caso desde distintos puntos de vista.

"Operación Baby": la miniserie que produce Disney+ sobre un secuestro real en España.

"Operación Baby": la miniserie que produce Disney+ sobre un secuestro real en España.

Por un lado, mostrará el drama vivido por la familia Nakachian dentro de su residencia en Marbella . Al mismo tiempo, reflejará la enorme cobertura mediática que tuvo el caso, seguido prácticamente en tiempo real por la televisión española, y el operativo desplegado por las fuerzas de seguridad para encontrar a la niña.

"Operación Baby": la miniserie que produce Disney+ sobre un secuestro real en España sobre la familia Nakachian. "Operación Baby": la miniserie que produce Disney+ sobre un secuestro real en España sobre la familia Nakachian. gentileza

La investigación involucró a unidades especializadas, entre ellas los GEO, y requirió la intervención del Gobierno español, convirtiéndose en uno de los operativos policiales más importantes de la época.

Quiénes integran el elenco

El reparto estará encabezado por Vincent Pérez, quien interpretará a Raymond Nakachian, mientras que Rosa Escoda dará vida a Kimera. También participarán Gon Ramos, Víctor Duplá, Emma Dambaeva y Joan Mompart.

La dirección está a cargo de Javier Ruiz Caldera, conocido por películas como Superlópez, 3 Bodas de Más y Wolfgang.

Un equipo creativo detrás de la nueva serie de Disney+

El guion fue desarrollado por María Mínguez, Juanjo Moscardó Rius y Pablo Tébar, mientras que la producción corre por cuenta de Películas Pendelton.

El empresario libanés Raymond, con su hija Mélodie Nakachian El empresario libanés Raymond, con su hija Mélodie Nakachian gentileza

El rodaje se realizará en distintas locaciones de Málaga y Madrid, escenarios que recrearán la España de finales de los años 80.

Desde Disney+ España, la vicepresidenta de Producción Original, Sofía Fábregas, señaló que la plataforma busca seguir apostando por historias reales que hayan dejado una huella en la sociedad y destacó el equipo creativo reunido para este proyecto.

Cuándo se estrena “Operación Baby”

Por el momento, Disney+ confirmó el inicio de la producción, pero todavía no anunció una fecha oficial de estreno.