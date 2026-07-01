Caos cinematográfico en Roma: vecinos denuncian que viven como rehenes de los rodajes

Un representante municipal denuncia la desaparición de espacio para vehículos y exige una evaluación técnica obligatoria antes de autorizar nuevas producciones en la zona.

Los residentes de un distrito histórico de Roma se consideran "rehenes" de la industria cinematográfica tras la saturación de sets de rodaje. La acumulación de producciones audiovisuales ha paralizado la movilidad local, generando un malestar creciente entre quienes deben convivir con camiones y equipos técnicos a diario en calles ya congestionadas.

La alerta surgió tras una inspección oficial realizada el pasado 29 de junio en las vías más afectadas. Según el informe, las autorizaciones concedidas de manera indiscriminada están asfixiando el tránsito y dificultando el acceso a los servicios básicos en un área ya condicionada por obras de infraestructura previas.

image Saturación urbana en el barrio Della Vittoria de Roma La situación en el barrio romano de Della Vittoria ha alcanzado un punto crítico para la convivencia. Renato Sartini, vicepresidente del Municipio I, ha denunciado formalmente que más de cien plazas de aparcamiento han sido sustraídas a los vecinos para favorecer a las productoras en calles como viale Carso, via Filippo Corridoni y via Chinotto. El problema principal es que estas restricciones coinciden con los trabajos de la línea C del metro y otros proyectos viales.

El espacio público disponible ya se encontraba bajo una presión extrema antes de la llegada de las cámaras. La proliferación de terrazas de hostelería, las ocupaciones temporales por eventos deportivos y las iniciativas musicales cerca del Foro Italico han reducido la superficie útil para los habitantes habituales. Los residentes denuncian que se ven obligados a circular durante periodos prolongados para encontrar un lugar donde estacionar, agravando la congestión general.

image El valor arquitectónico como arma de doble filo La fisonomía urbana de Della Vittoria es lo que atrae a los directores de cine. Su arquitectura del siglo XX y la cercanía de la sede de la Rai en viale Mazzini lo convierten en un escenario de gran reconocimiento visual para el sector audiovisual. Sin embargo, el vicepresidente del municipio sostiene que el barrio no puede funcionar como un "set cinematográfico permanente" a costa de la calidad de vida de sus contribuyentes.

La demanda de los afectados no pretende expulsar a la industria, sino instaurar un modelo de "buen sentido administrativo". Se solicita que, antes de conceder nuevas ocupaciones de suelo, la administración valore preventivamente los cantieri (obras) activos y la disponibilidad real de aparcamiento. El objetivo es que los beneficios de acoger grandes producciones no se traduzcan exclusivamente en costes organizativos para quienes habitan el barrio.