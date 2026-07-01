Teatro impactante y disruptivo: Favio Posca trae a Mendoza su unipersonal "Transensual"

Luego de dos exitosas temporadas en la avenida Corrientes, Favio Posca inicia una serie de funciones de “ Transensual ”. Con su sello inimitable, Posca propone una experiencia que es, a la vez, una fiesta sonora y sensorial: cercana, impactante y disruptiva.

La cita en Mendoza será el sábado 29 de agosto, a las 21 horas, en el Teatro Mendoza. Las entradas están disponibles en Passline.com.

Con una propuesta que invita al público a cuestionar mandatos, prejuicios y formas de vincularse, Posca vuelve a los escenarios del país con un show que agotó localidades durante sus temporadas 2024 y 2025.

“Transensual” propone un recorrido tan divertido como profundo. A través de personajes, monólogos y situaciones cargadas de humor, el actor reflexiona sobre el comportamiento humano, la diversidad, la libertad y la búsqueda de una conexión más auténtica con uno mismo.

"En este show propongo despertar; haciendo una crítica lúcida respecto del comportamiento humano pero sin quedarse en el prejuicio. Es como cuando respirás aire puro en una noche fresca o cuando te reconciliás con alguien que amás. Es esa alegría, esa paz; la felicidad de sentir que todo está bien cuando nos encontramos con nosotros mismos y nos respetamos en nuestro sentir y en nuestra diversidad", expresa Posca sobre la propuesta.

Y agrega: "Es darnos cuenta de lo hermoso que es estar vivos en este planeta. La risa surgirá verdadera y los correrá amablemente de los carriles de lo correcto y permitido. Luego volverán a sus vidas, pero ya no será lo mismo".