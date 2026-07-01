1 de julio de 2026 - 14:52

Teatro impactante y disruptivo: Favio Posca trae a Mendoza su unipersonal "Transensual"

El actor, un referente del teatro argentino, llegará en agosto a nuestra provincia. Dónde comprar las entradas.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Luego de dos exitosas temporadas en la avenida Corrientes, Favio Posca inicia una serie de funciones de “Transensual ”. Con su sello inimitable, Posca propone una experiencia que es, a la vez, una fiesta sonora y sensorial: cercana, impactante y disruptiva.

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La cita en Mendoza será el sábado 29 de agosto, a las 21 horas, en el Teatro Mendoza. Las entradas están disponibles en Passline.com.

La propuesta teatral fiel al estilo Posca es para mayores de 18 años.

El fenómeno teatral de Favio Posca llega a Mendoza

Con una propuesta que invita al público a cuestionar mandatos, prejuicios y formas de vincularse, Posca vuelve a los escenarios del país con un show que agotó localidades durante sus temporadas 2024 y 2025.

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“Transensual” propone un recorrido tan divertido como profundo. A través de personajes, monólogos y situaciones cargadas de humor, el actor reflexiona sobre el comportamiento humano, la diversidad, la libertad y la búsqueda de una conexión más auténtica con uno mismo.

"En este show propongo despertar; haciendo una crítica lúcida respecto del comportamiento humano pero sin quedarse en el prejuicio. Es como cuando respirás aire puro en una noche fresca o cuando te reconciliás con alguien que amás. Es esa alegría, esa paz; la felicidad de sentir que todo está bien cuando nos encontramos con nosotros mismos y nos respetamos en nuestro sentir y en nuestra diversidad", expresa Posca sobre la propuesta.

Y agrega: "Es darnos cuenta de lo hermoso que es estar vivos en este planeta. La risa surgirá verdadera y los correrá amablemente de los carriles de lo correcto y permitido. Luego volverán a sus vidas, pero ya no será lo mismo".

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