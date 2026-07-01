1 de julio de 2026 - 13:36

Magia y canciones en vacaciones de invierno: Luli Pampín llega al Arena Maipú con su nuevo show

La célebre animadora infantil presentará El Libro Musical, una aventura interactiva que busca revivir historias olvidadas mediante el baile y la imaginación, consolidando un plan ideal para disfrutar en familia.

La actriz, cantante y animadora Luli Pampín, una de las más famosas entre el público infantil por su canal de YouTube.

La actriz, cantante y animadora Luli Pampín, una de las más famosas entre el público infantil por su canal de YouTube.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La reconocida artista infantil Luli Pampín, consolidada como una de las figuras más destacadas del entretenimiento en habla hispana, regresará a Mendoza durante las vacaciones de invierno.

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Las vacaciones de invierno están a un paso y Mendoza ya se prepara para ofrecer a los chicos y sus familias un amplio abanico de actividades para disfrutar.

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La cita está programada para el próximo sábado 18 de julio a las 17 en el Arena Maipú, donde ofrecerá una única función que se perfila como el plan principal para el receso invernal en la provincia.

El nuevo show de Luli Pampín en Mendoza

En esta oportunidad, la propuesta se titula El Libro Musical, un espectáculo lleno de color, canciones y fantasía diseñado especialmente para los más chicos.

La trama sigue a Luli junto a su inseparable amiga, la Radio Mágica, en una misión para dar vida a una biblioteca olvidada.

En ese lugar habita un misterioso personaje que mantiene los libros cerrados y cubiertos de polvo. A través de la música, la alegría y la imaginación, la protagonista buscará devolverle la vida a cada historia en un recorrido interactivo enriquecido con coreografías que invitan al público a participar.

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El show destaca por contar con nuevos vestuarios, música original y una puesta en escena deslumbrante. De este modo, propone una experiencia inmersiva para toda la familia donde la fantasía cobra protagonismo sobre el escenario. Cabe señalar que la trayectoria internacional de Luli Pampín cuenta con millones de seguidores en plataformas digitales, gracias a contenidos que combinan música y propuestas didácticas destinadas a fomentar la creatividad y el aprendizaje mediante el juego.

Luli Pampín: Información útil y recomendaciones para el público

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse a través del sitio web Ticketek.com.ar o en la boletería del Arena Maipú, aclarando que en este último punto de venta se acepta únicamente pago en efectivo.

Para asistir al espectáculo, la organización detalla las siguientes condiciones:

Edades y acceso: Abonan entrada los menores a partir de los 2 años cumplidos.

Puntualidad: El show tiene una duración de 90 minutos y comenzará de manera puntual, por lo que se solicita al público asistir para ingresar al estadio dos horas antes de la función.

Protección auditiva: Debido al volumen del sonido utilizado normalmente en la sala, se aconseja no concurrir con menores de 1 año. En caso de hacerlo, el bebé deberá contar con protección auditiva, quedando su permanencia bajo exclusiva responsabilidad de los padres o tutores.

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