1 de julio de 2026 - 11:38

Don Osvaldo vuelve a Mendoza con un show en Arena Maipú: hay regalos para los primeros que compren entradas

El Arena Maipú recibirá a Don Osvaldo el 28 de agosto. Cuál es el regalo que recibirán las primeras 200 compras.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Don Osvaldo vuelve a Mendoza con la gira de presentación de Zona Liberada, el 28 de agosto en Arena Maipú Stadium. Tras un año de grandes conciertos en todo el país, la banda liderada por Patricio Santos Fontanet confirmó su regreso a la provincia.

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Las entradas están a la venta en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo). Los primeros 200 compradores online recibirán de regalo el DVD Zona Liberada.

A lo largo de este año, el grupo llevó su show a ciudades como Mar del Plata, La Plata, Corrientes, Santa Fe, Rosario, San Luis y Córdoba. Además, realizó dos funciones en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas de la Ciudad de Buenos Aires, ratificando el fuerte vínculo que mantiene con su público y el gran momento que atraviesa sobre los escenarios.

Como promoción especial, los primeros 200 tickets adquiridos mediante el sistema online incluirán de regalo el DVD Zona Liberada, que podrá retirarse el día del recital en el puesto oficial de merchandising.

Embed - Don Osvaldo / Parte Menor [En Vivo, Hipódromo de La Plata, febrero 2026]

La historia de Don Osvaldo

Don Osvaldo es la continuidad del camino artístico de Patricio Santos Fontanet, quien, tras la etapa de Callejeros y el proyecto Casi Justicia Social, consolidó definitivamente la banda bajo este nombre en septiembre de 2014.

Desde entonces, el grupo construyó una identidad propia dentro del rock nacional y editó los discos "Casi Justicia Social" (2015), "Casi Justicia Social II" (2019), "Flor de Ceibo" (2022), también publicado en formato vinilo, y el DVD "Zona Liberada" (2025), registro que refleja la potencia de sus presentaciones en vivo.

Actualmente, Don Osvaldo está integrado por Patricio Santos Fontanet en voz y coros, Álvaro Puentes y Gastón Videla en guitarras, Christian Torrejón en bajo, Luis Lamas en batería, Juan Falcone en percusión, Gabriel Geréz en piano, teclados y coros, y Enzo Sánchez junto a Leopoldo Janin en saxos.

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