Los grandes éxitos de Toto reviven en Mendoza con un show nostálgico

La banda tributo local África recreará el emblemático sonido ochentero de la mítica formación estadounidense. La cita musical repasará clásicos inolvidables que marcaron a fuego a varias generaciones de fanáticos de la región.

La emblemática herencia musical de Toto, una de las bandas más influyentes de los años ochenta, regresará a los escenarios locales. El próximo sábado 4 de julio, a las 21, el Teatro Mendoza será la sede de un imperdible concierto homenaje a cargo del reconocido grupo África.

El espectáculo promete un emocionante viaje en el tiempo a través de clásicos que transformaron la radiofonía mundial, tales como Rosanna, Hold the Line, I'll Be Over You y la icónica Africa.

Embed - Toto - Africa (Official HD Video) El repertorio rinde honor a la agrupación original nacida en 1978, famosa por revolucionar el rock internacional mediante una audaz fusión de pop, jazz, funk y R&B.

Para esta ambiciosa puesta en escena, la agrupación reúne a destacados artistas de gran trayectoria regional, entre los que figuran Juan Pablo Staiti, Rubén Barolo, Jorge Leytes y Soledad Sosa.

Africa, tributo a Toto Con una producción general a cargo de El Buey Producciones, las puertas del emblemático espacio cultural de la calle San Juan abrirán sus puertas a partir de las 20.30. Quienes deseen asistir a esta velada de nostalgia y virtuosismo técnico ya pueden adquirir sus entradas de forma online a través de la plataforma Entradaweb.