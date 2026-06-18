Show imperdible para los fans de Virus: la banda Destino Circular prepara un homenaje al disco "Locura"

La banda tributo mendocino dará un show en el Le Parc este viernes, para emocionar una vez más con la música de Virus.

La música de Virus volverá a sonar con fuerza en Mendoza de la mano de Destino Circular, la banda mendocina tributo que rendirá homenaje a una de las agrupaciones más influyentes del rock argentino.

La cita será este viernes 19 de junio, a las 21, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en una noche especial dedicada a celebrar los 40 años de "Locura", el álbum que marcó un antes y un después en la historia del grupo liderado por Federico Moura. Entradas disponibles en EntradaWeb.com.ar.

Destino Circular está integrado por Willy Moreno en voz y guitarra, Mauro Moyano en bajo, Claudio López en programación y teclados, David Sisler en batería y Nacho Rodríguez en guitarra. Con una trayectoria dedicada a rescatar la obra de Virus, el grupo se ha consolidado como una de las propuestas tributo más destacadas de la región.

image Cómo será el show tributo El espectáculo estará centrado en la interpretación de "Locura", el disco publicado en 1985 que se convirtió en un fenómeno musical en toda América Latina y que superó las 200.000 copias vendidas. Con canciones que se transformaron en clásicos del rock nacional, el álbum consolidó a Virus como una de las bandas más innovadoras y populares de la escena argentina.

La propuesta de Destino Circular buscará recrear la esencia de aquella etapa histórica de la banda platense, repasando de principio a fin una de sus obras más emblemáticas. Sin embargo, el recorrido no se limitará únicamente a ese trabajo discográfico, ya que el repertorio incluirá además otros grandes éxitos que marcaron la trayectoria de Virus y que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.