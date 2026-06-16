16 de junio de 2026 - 15:14

Spinetta libre y gratuito: la banda tributo Ella También dará un show en el Parque Central

La banda mendocina que homenajea la obra de Luis Alberto Spinetta dará un show gratuito este sábado.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La música de Luis Alberto Spinetta volverá a sonar en Mendoza de la mano de Ella También, la banda local dedicada a recorrer con sensibilidad y respeto la obra del legendario compositor argentino.

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Este sábado 20 de junio, a las 13, el grupo ofrecerá un show con acceso libre y gratuito en la Vida Feria BioCultural, ubicada en la intersección de Vendimiadores y El Parral, en el Parque Central.

La presentación se enmarca en una nueva edición de la feria comunitaria, un espacio que desde hace más de quince años reúne a productores agroecológicos, artesanos, emprendedores y propuestas culturales al aire libre, consolidándose como uno de los puntos de encuentro más activos de la ciudad durante los fines de semana.

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Spinetta, por mendocinos

Formada en 2020, Ella También se ha especializado en recrear el vasto universo musical de Luis Alberto Spinetta, proponiendo un recorrido que atraviesa las distintas etapas de una de las obras más influyentes del rock argentino. Su propuesta no busca únicamente reproducir canciones emblemáticas, sino también recuperar el espíritu poético y la riqueza musical que caracterizaron al creador de Almendra, Pescado Rabioso, Invisible y Spinetta Jade.

La formación está integrada por Javier Calvin en voz y guitarra acústica, Adrián Muñoz Vilurón en teclados, Juan Ignacio Groba en guitarra, Mora Wessels en bajo y Eduardo "Tuti" Vega en batería.

En su repertorio conviven clásicos imprescindibles como "Ana no duerme", "El anillo del Capitán Beto", "Post Crucifixión" y "Luna de Abril", piezas que atraviesan distintas épocas de la producción artística del Flaco y que continúan despertando una profunda conexión con varias generaciones de oyentes.

En estos años, la agrupación mendocina ha llevado su homenaje a escenarios de relevancia como el Teatro Independencia, el Teatro Mendoza, el Teatro Imperial de Maipú y la Nave UNCuyo. Entre sus actuaciones más destacadas figura también su participación junto a Leo Sujatovich en el espectáculo "Spinetta en el Aire", una experiencia que reforzó el vínculo de la banda con el legado musical del artista.

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