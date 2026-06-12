El video íntimo de Shakira junto a Antonio de la Rúa tras el show en el Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026 dejó mucho más que fútbol y música. Tras su presentación en el estadio Azteca, donde interpretó "Dai Dai", la canción oficial del torneo de la FIFA, Shakira protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral: un afectuoso abrazo con su ¿expareja?, el argentino Antonio de la Rúa , detrás de escena.

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Las imágenes, viralizadas en TikTok, mostraron al hijo del expresidente de la Nación felicitando a la artista colombiana luego de su actuación y compartiendo un momento de evidente complicidad. De hecho, también hubo lugar para bromas con el Face ID del iPhone por las alocadas versiones en redes sociales de que Shakira usó a una doble para cantar en vivo, al estilo de Luis Miguel.

El gesto entre Shakira y Antonito no tardó en reforzar las versiones sobre una reconciliación entre ambos, una historia que desde hace más de un año alimenta especulaciones entre fanáticos y medios de espectáculos.

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa fue una de las más mediáticas de la década del 2000 . Estuvieron juntos entre 2000 y 2010 , período en el que él también participó activamente en la carrera profesional de la cantante colombiana. Tras la separación, atravesaron disputas judiciales y mantuvieron una larga distancia pública.

El video de Shakira y Antonio de la Rúa juntos tras la inauguración del Mundial 2026

El video de Shakira y Antonio de la Rúa juntos tras la inauguración del Mundial 2026

Sin embargo, desde 2025 comenzaron a aparecer señales que alimentaron las versiones de un claro acercamiento . Una de las más comentadas fue cuando Shakira volvió a interpretar en vivo "Día de enero", la canción que le dedicó a Antonio en 2005. A eso se sumaron apariciones conjuntas en distintos eventos y encuentros familiares.

Durante la gira "Las Mujeres Ya No Lloran", la artista fue vista junto a Antonio y sus hijos en un partido de béisbol en San Diego.

También compartieron actividades en ciudades como Los Ángeles y Buenos Aires. En la capital argentina incluso estuvo presente gran parte de la familia De la Rúa, incluida Inés Pertiné, exprimera dama argentina y madre de Antonio.

Otro detalle que llamó la atención fue la participación de Zulú y Mael de la Rúa, hijos del empresario, en algunos momentos vinculados a la gira de la cantante.

Shakira junto a Antonio de la Rúa en San Diego. También se mostró con los hijos de su ex, Zulú y Mael de la Rúa, justo al lado de Milan y Sasha. Shakira junto a Antonio de la Rúa en un estadio de San Diego. También se mostró con los hijos de su ex, Zulú y Mael de la Rúa, justo al lado de Milan y Sasha. Gentileza

Más allá de los rumores sentimentales, existe una relación profesional concreta. Antonio de la Rúa volvió a integrarse al equipo de producción de la actual gira mundial de Shakira, retomando una colaboración que ambos habían desarrollado durante los años de su relación.

Por ahora ninguno de los dos confirmó una reconciliación. Sin embargo, el abrazo posterior al show mundialista volvió a colocar a la expareja en el centro de la atención y alimentó una pregunta que sus seguidores se hacen desde hace meses: ¿se trata solo de una amistad recuperada o de una segunda oportunidad para una de las historias de amor más famosas de la música latina?