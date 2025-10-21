La fogosa foto que expuso a Antonio de la Rúa: esta es la mujer con la que ¿reemplazó a Shakira?

Antonio de la Rúa fue captado en una escena apasionada con una mujer en un restaurante de Buenos Aires , y las imágenes no tardaron en viralizarse.

En redes sociales, los usuarios reaccionaron con la misma pregunta: “¿Y Shakira ?” . Tras varios meses de rumores sobre que había renacido el romance entre ellos , una tercera en discordia cambió todo el panorama.

En el programa Infama, de Laura Ubfal, revelaron las primeras fotos del hijo del expresidente con una mujer a los besos en “Fervor", un restaurante del barrio porteño de Recoleta . Según contaron en el programa, ambos estaban con otra pareja, pero cuando los acompañantes dejaron la mesa, Antonito y la enigmática comensal comenzaron a intercambiar actitudes fogosas .

Si bien muchos comenzaron a preocuparse por el estado del corazón de Shakira, quien hace poco le dedicó nuevamente "Día de enero" a su expareja y hasta se la vio con los hijos del empresario, la periodista Yanina Latorre apuntó luego a una supuesta farsa entre la cantante colombiana y el argentino para poner celoso a Gerard Piqué, el ex de la artista con quien tiene dos hijos.

“ Ellos siempre siguieron juntos, trabajando principalmente . Y desde que ella se separó se apoyó mucho en él”, explicó Yanina. Y agregó que siempre a modo de amistad ya que él sí está de novio.

Antonio de la Rúa a los besos pero con una mujer que no es Shakira.

¿Quién es la nueva novia de Antonito de la Rúa?

En su programa de América, “Sálvese quien pueda”, Yanina Latorre contó que la enigmática mujer que está con De La Rúa se llama Fernanda Buschmann, tiene 40 años y es brasileña. Vive en el country “San Jorge” y tiene una hija que va al colegio. La familia de la mujer es dueña de una fábrica de cerámicas.

“Están juntos hace dos años, pero como él es perfil bajo no la muestra”, aclaró la conductora. Y agregó: “Están super megaenamorados. los dos son bien hippies y austeros”.

Las pistas que marcaban el regreso de Antonito y Shakira

Después de 14 años separados, todo indicaba que Shakira y Antonio de la Rúa volvieron a estar juntos. Según confirmó el periodista Juan Etchegoyen en su programa Juernes (TV Pública), una fuente “inobjetable” había asegurado a principios de septimebre que la cantante y el hijo del expresidente argentino retomaron su relación luego de reencontrarse por motivos laborales: De la Rúa forma parte del equipo de producción del tour mundial "Las mujeres ya no lloran".

Shakira, Antonito de la Rúa y los hijos de ambos. Shakira, Antonito de la Rúa y los hijos de ambos. gentileza

Etchegoyen detalló que la pareja “lleva varios meses junta”, que mantiene la relación en reserva y que incluso ya estarían conviviendo. Uno de los factores clave habría sido el vínculo de Antonio con los hijos de la artista, algo que habría fortalecido el acercamiento.

Las señales del regreso eran múltiples: Shakira volvió a cantar “Día de enero”, la balada que le dedicó a él en 2005, y fue vista junto a Antonio y sus hijos en un partido de béisbol en San Diego, además de compartir momentos durante su gira en Los Ángeles.