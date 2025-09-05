"Viviendo juntos": por qué Shakira se volvió a enamorar de Antonio de la Rúa

Ya no hay dudas acerca de que Shakira y Antonio de la Rúa están otra vez enamorados. Se confirmó el regreso de la pareja después de 14 años de su recordada ruptura. Incluso, se rumorea que ambos ya viven juntos.

Lo confirmó Juan Etchegoyen en su programa de streaming “ Juernes ”, que se transmite por la TV Pública. Según el periodista, recibió el llamado esta semana de una fuente cercana y “totalmente confiable” confirmó lo que se venía rumorando: el reinicio del amor entre la artista y el argentino, hijo del expresidente de la Nación, quien forma parte del equipo de producción del tour mundial “Las mujeres ya no lloran”.

“A la tarde noche de ayer recibí un llamado de una persona que en todo esto es una fuente inobjetable que me confirma la reconciliación y me da mucho dato” , contó Etchegoyen.

Todo habría comenzado con un vínculo laboral entre Shakira y Antonito que los llevó a compartir más tiempo, hasta que la relación evolucionó en una segunda oportunidad como pareja.

Shakira con los hijos de Antonio de la Rúa

“Lo que me dicen es que hace varios meses que ellos volvieron como pareja después que establecieron un vínculo laboral. Empezaron a verse más, a compartir momentos y se enamoraron nuevamente. Es una pareja bomba de la que muchos esperaban esta segunda vuelta”, agregó.

Etchegoyen aseguró que uno de los factores clave para que Shakira volviera a fijarse en Antonio fue el lazo que él mantiene con sus hijos, algo que habría conquistado nuevamente el corazón de la artista. Incluso deslizó que ya estarían conviviendo, aunque mantienen la relación en la más estricta reserva.

"Ya estarían prácticamente viviendo juntos en un lugar que nadie sabe. No lo van a blanquear ahora, háganse la idea de que cuando ella arribe a Argentina en diciembre aparezca de la mano con Antonio en su tierra”, anticipó el periodista, dejando la expectativa para Shakira en diciembre cuando esté en Vélez.

Shakira en Argentina

El periodista cerró con una pista más: la posibilidad de que la intérprete llegue a la Argentina en diciembre y se muestre públicamente con Antonio de la Rúa en su tierra natal. Una postal que, de confirmarse, sería histórica para los fans de la colombiana y para quienes siguieron de cerca aquella mediática historia de amor.

Shakira se presentó el 7 y 8 de marzo de este año en el Campo de Polo Argentino, en Buenos Aires; sin embargo, en julio anunció nuevas fechas y, entre ellas, el regreso al país de su ex y ahora actual novio. La colombiana se presentará en el estadio Vélez Sarsfield el 8 y 9 de diciembre.

Las pistas de Shakira y Antonio de la Rúa, otra vez enamorados

En agosto, Shakira fue vista en San Diego, Estados Unidos, donde asistió al encuentro de béisbol entre los Padres y los Red Sox. Su aparición en la pantalla gigante del estadio desató una ovación inmediata del público. Estaban no solo sus hijos Milan y Sasha Piqué sino que también los hijos de Antonio de la Rúa: Zulú y Mael.

Además, los dos "tortolitos" fueron vistos entrando al estadio Petco Park.

Shakira, Antonito de la Rúa y los hijos de ambos. Shakira, Antonito de la Rúa y los hijos de ambos. gentileza

Luego, en su show en Los Ángeles, también estuvo acompañada por los hijos de él, ¿se viene la familia ensamblada?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SnowyWolf_83/status/1952980199290658905?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1952980199290658905%7Ctwgr%5E8dc285e22e76daf9c0458f0407c5eae303b24f9e%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fespectaculos%2Fshakira-volvio-entrar-su-show-los-hijos-antonio-la-rua-y-aumentan-los-rumores-n5958068&partner=&hide_thread=false Uhmm!! Necesito la ayuda de @sweetycary para este chismecito....Soy yo o en el camina con la loba de hoy va la hija de ADR?? pic.twitter.com/aGcsbuzOHn — Snowy Wolf (@SnowyWolf_83) August 6, 2025

Si era poco para especular con el retorno amoroso de Shakira y Antonito, se sumó un dato clave. La cantante colombiana volvió a interpretar su balada "Día de enero", esa que le dedicó explícitamente al argentino en 2005 y que no presentaba en vivo desde 2007 en una gira.

El tema fue incluido al setlist del tour actual de Shakira, con una dedicatoria especial: la artista hasta imita el "caminar pausado" de Antonio. Él, siempre presente en los estadios.

¿Shakira cantará "Día de enero" en Buenos Aires a fin de año?