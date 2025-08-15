15 de agosto de 2025 - 21:41

31 años después: la historia del hit que salvó a Shakira del fracaso musical

Durante los años 90 la cantante colombiana debió reinventar su estilo musical para darle un nuevo rumbo a su carrera.

Shakira en vivo: Las mujeres ya no lloran World Tour

En 1994, Shakira atravesaba un momento decisivo en su carrera artística. Tenía 17 años, había lanzado dos discos, Magia en 1991 y Peligro en 1993, y ambos habían resultado un fracaso comercial, con ventas insignificantes. La decepción fue tal que decidió no promocionar su segundo trabajo.

La cantante colombiana Shakira. EFE/ Mauricio Dueñas

En medio de esa encrucijada, Sony Music Colombia preparaba el recopilatorio Nuestro Rock II para difundir a nuevas figuras del rock local y le propuso incluir una canción ya editada, con la esperanza de mejorar su exposición.

La canción que salvó a Shakira

Lejos de aceptar la propuesta, la cantante decidió arriesgar. En lugar de ceder un tema anterior, presentó una composición inédita escrita por ella misma: ¿Dónde estás corazón?. La decisión implicaba jugarse todo por una canción nueva en un contexto donde un nuevo fracaso podía significar el final de su trayectoria.

De la mano del productor Luis Fernando Ochoa, trabajó en un sonido diferente al de sus discos previos: base acústica, ritmo juvenil y un estribillo pegadizo. Contra los pronósticos, la canción se convirtió rápidamente en un éxito radial en Colombia.

Ese impacto le dio a Shakira un respaldo inédito frente a su discográfica. Aprovechó para exigir mayor control creativo en su siguiente álbum y, con un presupuesto modesto, grabó Pies Descalzos en 1996. El disco incluyó ¿Dónde estás corazón?, junto a otros temas como Estoy Aquí y Antología. El resultado superó cualquier expectativa: más de cinco millones de copias vendidas en todo el mundo y la consagración internacional de la joven artista. El episodio quedó como un punto de inflexión en su carrera, marcando el momento en que pasó de ser una promesa local a una figura global.

Shakira volver&aacute; a la Argentina.

Su regreso a la Argentina

A tres décadas de aquel riesgo que cambió su destino, Shakira regresará a Buenos Aires para presentarse el 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez, en un show producido por Fenix Entertainment Group.

