El presentador y comediante Jimmy Kimmel solicitó la nacionalidad italiana en rechazo a las políticas de Trump

Nacido en Nueva York y con raíces italianas, Jimmy Kimmel reveló que la situación política en EE. UU. bajo Trump fue “mucho peor” de lo que imaginaba.

El presentador y comediante Jimmy Kimmel solicitó la nacionalidad italiana en rechazo a las políticas de Trump

El presentador y comediante Jimmy Kimmel solicitó la nacionalidad italiana en rechazo a las políticas de Trump

Los Andes | Redacción Espectáculos
El reconocido presentador y comediante estadounidense Jimmy Kimmel reveló que ha adquirido la nacionalidad italiana como una forma de rechazo al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La noticia la dio a conocer durante un episodio del pódcast de la comediante Sarah Silverman, donde explicó que la situación política en el país bajo el mandato de Trump fue “peor” de lo que imaginaba.

“Sí, obtuve la ciudadanía italiana (…) Lo que está pasando es tan malo como pensaste que iba a ser. Es mucho peor; es simplemente increíble. Siento que probablemente sea incluso peor de lo que a él mismo le gustaría que fuera”, expresó Kimmel, conductor de Jimmy Kimmel Live! y uno de los críticos más constantes del mandatario.

De raíces italianas a doble nacionalidad

Nacido en Nueva York en 1967, Kimmel pudo acceder a la ciudadanía gracias a su ascendencia italiana por parte materna. El presentador ha sido un duro opositor a las políticas de Trump y ha utilizado su programa nocturno para manifestar públicamente su postura.

Su rivalidad con el presidente escaló hasta el punto de que Trump declaró que Kimmel, junto a Jimmy Fallon, presentador de The Tonight Show, serían “los siguientes en caer” tras el despido de Stephen Colbert de The Late Show en CBS.

Más celebridades dejan Estados Unidos

Kimmel se suma a una lista creciente de figuras de la televisión que han decidido abandonar Estados Unidos por desacuerdo con el rumbo político del país. Entre ellas se encuentran Rosie O’Donnell, que se trasladó a Irlanda, y Ellen DeGeneres, quien se instaló en Reino Unido.

Según The Daily Beast, la decisión de Kimmel es también un gesto simbólico que refleja la preocupación de muchas figuras públicas por el impacto de las políticas de Trump. En palabras de Sarah Silverman, “cada vez más personas se preguntan dónde podrán conseguir otra ciudadanía” ante el clima político polarizado.

