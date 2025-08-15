15 de agosto de 2025 - 17:38

Cumbre histórica en Alaska: Donald Trump y Vladimir Putin inician negociaciones por el futuro de Ucrania

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia mantienen una reunión bilateral que comenzó oficialmente en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, marcando un momento clave en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social X @WhiteHouse de la Casa Blanca del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (d), junto a su homologo de Rusia, Vladímir Putin, antes de una reunión este viernes, en Anchorage (Estados Unidos). Putin y Trump se saludaron sobre la pista de aterrizaje de la base aérea de Elmendorf-Richardson, donde tendrá lugar un esperado encuentro bilateral del que el americano quiere arrancar un alto el fuego en Ucrania.&nbsp;

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social X @WhiteHouse de la Casa Blanca del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (d), junto a su homologo de Rusia, Vladímir Putin, antes de una reunión este viernes, en Anchorage (Estados Unidos). Putin y Trump se saludaron sobre la pista de aterrizaje de la base aérea de Elmendorf-Richardson, donde tendrá lugar un esperado encuentro bilateral del que el americano quiere arrancar un alto el fuego en Ucrania. 

Foto:

EFE / @WhiteHouse 
El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo, Vladímir Putin, comenzaron su reunión a puerta cerrada bajo el lema Persiguiendo la Paz, acompañados de sus respectivas delegaciones de alto nivel y no en privado, como la Casa Blanca sugirió días antes.&nbsp;

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo, Vladímir Putin, comenzaron su reunión a puerta cerrada bajo el lema "Persiguiendo la Paz", acompañados de sus respectivas delegaciones de alto nivel y no en privado, como la Casa Blanca sugirió días antes. 

Foto:

EFE / Margo Martin en su cuenta de X
Por Redacción Mundo

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, dieron inicio este viernes a una esperada cumbre en Alaska, que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania. La reunión bilateral comenzó oficialmente en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, marcando un momento clave en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

Leé además

El presidente estadounidense Donald J. Trump (d), mientras estrecha la mano del presidente ruso, Vladímir Putin. 

Trump y Putin se reunirán en Alaska para avanzar en un posible acuerdo de paz en Ucrania

Por Redacción Mundo
Un fenómeno marítimo podría poner en riesgo a las emblemáticas estatuas de la Isla de Pascua

Moáis de Rapa Nui pueden desaparecer antes de lo previsto: el fenómeno marítimo que las acecha

Por Redacción Mundo

Los mandatarios se saludaron con un cordial apretón de manos y sonrisas en la pista de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, dando el puntapié inicial a las conversaciones. La cumbre está programada para comenzar a las 11:30 hora local, 16:30 en Argentina, en esta instalación estratégica para Estados Unidos.

Reunión Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska
Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social X @WhiteHouse de la Casa Blanca del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (d), junto a su homologo de Rusia, Vladímir Putin, antes de una reunión este viernes, en Anchorage (Estados Unidos). Putin y Trump se saludaron sobre la pista de aterrizaje de la base aérea de Elmendorf-Richardson, donde tendrá lugar un esperado encuentro bilateral del que el americano quiere arrancar un alto el fuego en Ucrania.

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social X @WhiteHouse de la Casa Blanca del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (d), junto a su homologo de Rusia, Vladímir Putin, antes de una reunión este viernes, en Anchorage (Estados Unidos). Putin y Trump se saludaron sobre la pista de aterrizaje de la base aérea de Elmendorf-Richardson, donde tendrá lugar un esperado encuentro bilateral del que el americano quiere arrancar un alto el fuego en Ucrania.

La reunión bilateral cuenta con la presencia de funcionarios clave. Por el lado ruso, el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, y el asesor de asuntos exteriores, Yuri Ushakov, acompañan a Putin en un formato de reunión “tres contra tres”, junto a Trump, Rubio y Witkoff. Cabe destacar que Lavrov y Ushakov ya habían participado en las primeras conversaciones presenciales entre Rusia y Estados Unidos en febrero de este año.

El escenario para la futura conferencia de prensa conjunta entre ambos líderes ya está preparado en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson. Un fondo azul domina el perímetro con las palabras "En busca de la paz", exhibidas en letras grandes en la parte superior, flanqueado por banderas estadounidenses y rusas, y dos podios. Además, la pista de la base cuenta con un cartel de "Alaska 2025" y una alfombra roja dispuesta para la llegada de los líderes, con aviones de combate estacionados estratégicamente a los lados.

Desde el Air Force One, en una entrevista con Bret Baier de Fox News, el presidente Trump expresó sus expectativas para la cumbre. Pronosticó que la reunión "saldrá muy bien", aunque advirtió que si no es así, "me iré a casa rápidamente". En un video publicado en redes sociales desde el avión, Trump subrayó su principal objetivo para la cumbre: "Quiero ver un alto el fuego rápidamente. No sé si será hoy, pero no me alegraré si no es hoy". El mandatario estadounidense enfatizó su propósito: "Estoy aquí para detener la matanza".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nuevo centro de detención en Florida, Estados Unidos.

Estados Unidos abrirá otro centro de detención para inmigrantes en Florida

Por Redacción Mundo
Ante la ola de incendios en España implementan una inesperada estrategia: burros bomberos

Ante la ola de incendios en España implementan una inesperada estrategia: burros bomberos

Por Redacción Mundo
Natalia Valdebenito González es una actriz, locutora de radio y comediante de Chile.

Polémica en Chile: una comediante aseguró estar "contenta por los mineros muertos" y causó indignación

Por Redacción Mundo
Ross Judd, en situación de calle, está acusado de matar a Athena Georgopoulos y su pareja Andrew Gunn en Australia

Mató a una embarazada, decapitó a su esposo y dejó espantosos grafitis en la casa: "Karma"

Por Redacción Mundo