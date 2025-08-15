Cumbre histórica en Alaska: Donald Trump y Vladimir Putin inician negociaciones por el futuro de Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, dieron inicio este viernes a una esperada cumbre en Alaska, que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania. La reunión bilateral comenzó oficialmente en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, marcando un momento clave en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.
Los mandatarios se saludaron con un cordial apretón de manos y sonrisas en la pista de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, dando el puntapié inicial a las conversaciones. La cumbre está programada para comenzar a las 11:30 hora local, 16:30 en Argentina, en esta instalación estratégica para Estados Unidos.
Reunión Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska
Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social X @WhiteHouse de la Casa Blanca del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (d), junto a su homologo de Rusia, Vladímir Putin, antes de una reunión este viernes, en Anchorage (Estados Unidos). Putin y Trump se saludaron sobre la pista de aterrizaje de la base aérea de Elmendorf-Richardson, donde tendrá lugar un esperado encuentro bilateral del que el americano quiere arrancar un alto el fuego en Ucrania.
EFE / @WhiteHouse
La reunión bilateral cuenta con la presencia de funcionarios clave. Por el lado ruso, el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, y el asesor de asuntos exteriores, Yuri Ushakov, acompañan a Putin en un formato de reunión “tres contra tres”, junto a Trump, Rubio y Witkoff. Cabe destacar que Lavrov y Ushakov ya habían participado en las primeras conversaciones presenciales entre Rusia y Estados Unidos en febrero de este año.
El escenario para la futura conferencia de prensa conjunta entre ambos líderes ya está preparado en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson. Un fondo azul domina el perímetro con las palabras "En busca de la paz", exhibidas en letras grandes en la parte superior, flanqueado por banderas estadounidenses y rusas, y dos podios. Además, la pista de la base cuenta con un cartel de "Alaska 2025" y una alfombra roja dispuesta para la llegada de los líderes, con aviones de combate estacionados estratégicamente a los lados.
Desde el Air Force One, en una entrevista con Bret Baier de Fox News, el presidente Trump expresó sus expectativas para la cumbre. Pronosticó que la reunión "saldrá muy bien", aunque advirtió que si no es así, "me iré a casa rápidamente". En un video publicado en redes sociales desde el avión, Trump subrayó su principal objetivo para la cumbre: "Quiero ver un alto el fuego rápidamente. No sé si será hoy, pero no me alegraré si no es hoy". El mandatario estadounidense enfatizó su propósito: "Estoy aquí para detener la matanza".