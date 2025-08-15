Cumbre histórica en Alaska: Donald Trump y Vladimir Putin inician negociaciones por el futuro de Ucrania

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia mantienen una reunión bilateral que comenzó oficialmente en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, marcando un momento clave en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo, Vladímir Putin, comenzaron su reunión a puerta cerrada bajo el lema "Persiguiendo la Paz", acompañados de sus respectivas delegaciones de alto nivel y no en privado, como la Casa Blanca sugirió días antes.

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social X @WhiteHouse de la Casa Blanca del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (d), junto a su homologo de Rusia, Vladímir Putin, antes de una reunión este viernes, en Anchorage (Estados Unidos). Putin y Trump se saludaron sobre la pista de aterrizaje de la base aérea de Elmendorf-Richardson, donde tendrá lugar un esperado encuentro bilateral del que el americano quiere arrancar un alto el fuego en Ucrania.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, dieron inicio este viernes a una esperada cumbre en Alaska, que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania. La reunión bilateral comenzó oficialmente en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, marcando un momento clave en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

Los mandatarios se saludaron con un cordial apretón de manos y sonrisas en la pista de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, dando el puntapié inicial a las conversaciones. La cumbre está programada para comenzar a las 11:30 hora local, 16:30 en Argentina, en esta instalación estratégica para Estados Unidos.

La reunión bilateral cuenta con la presencia de funcionarios clave. Por el lado ruso, el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, y el asesor de asuntos exteriores, Yuri Ushakov, acompañan a Putin en un formato de reunión "tres contra tres", junto a Trump, Rubio y Witkoff. Cabe destacar que Lavrov y Ushakov ya habían participado en las primeras conversaciones presenciales entre Rusia y Estados Unidos en febrero de este año.

El escenario para la futura conferencia de prensa conjunta entre ambos líderes ya está preparado en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson. Un fondo azul domina el perímetro con las palabras "En busca de la paz", exhibidas en letras grandes en la parte superior, flanqueado por banderas estadounidenses y rusas, y dos podios. Además, la pista de la base cuenta con un cartel de "Alaska 2025" y una alfombra roja dispuesta para la llegada de los líderes, con aviones de combate estacionados estratégicamente a los lados.