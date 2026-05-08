Donald Trump anunció un alto al fuego de tres días en la guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este viernes un alto el fuego de tres días en la guerra entre Rusia y Ucrania , que entrará en vigencia del 9 al 11 de mayo.

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“Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad militar y un intercambio de 1000 prisioneros de cada país” , escribió el mandatario estadounidense en la red Truth Social.

Además, el mandatario expresó que la solicitud de alto el fuego la hizo personalmente y que agradecía la aceptación de la medida por parte del presidente ruso, Vladimir Putin y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

“ Espero que sea el principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada” , señaló Trump en su posteo. Por último aclaró que “continúan las conversaciones para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más cerca de lograrlo”.

Donald Trump anunció una alto al fuego de tres días en la guerra entre Rusia y Ucrania

Rusia había anunciado previamente un alto el fuego unilateral del 8 al 9 de mayo para conmemorar el sábado el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, Ucrania había declarado que también ofreció una tregua el 5 y 6 de este mes, pero que Moscú la había ignorado.

Aceptación de Zelenski

Al respecto, Zelenski se expresó en la red social X. “Hoy, en el marco del proceso de negociación mediado por el lado estadounidense, recibimos el acuerdo de Rusia para llevar a cabo un intercambio de prisioneros en el formato de 1.000 por 1.000. También debe establecerse un régimen de alto el fuego el 9, 10 y 11 de mayo”.

“Ucrania está trabajando de manera constante para traer a su gente de vuelta del cautiverio ruso. He instruido a nuestro equipo para que prepare de inmediato todo lo necesario para el intercambio”, sostuvo el mandatario ucraniano.

Embed . . … — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) May 8, 2026

“Un argumento adicional para Ucrania en la determinación de nuestra posición ha sido siempre la resolución de una de las cuestiones humanitarias clave de esta guerra: a saber, la liberación de los prisioneros de guerra. La Plaza Roja nos importa menos que las vidas de los prisioneros ucranianos que pueden ser traídos a casa”, sentenció

Tras agradecer a Trump y a su equipo, comentó que espera que “Estados Unidos asegure que el lado ruso cumpla con estos acuerdos”.

Respuesta de Rusia

Por su laod, el asesor de presidencia ruso Yuri Ushakov, informó que la iniciativa de establecer un alto el fuego y de intercambiar prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania se desarrollóp a partir de la reciente conversación entre Vladímir Putin y Donald Trump, según señaló el medio portal RT.

“Por encargo del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, confirmo que la parte rusa acepta la iniciativa que acaba de proponer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativa a un alto el fuego para el intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania”, confirmó Ushakov a periodistas.

Por otro lado, subrayó la importancia de que esta iniciativa de tregua esté vinculada al 81º aniversario de la victoria sobre el nazismo.