Tregua de Pascua entre Rusia y Ucrania: alto el fuego limitado y canje de prisioneros

Rusia y Ucrania iniciaron un alto el fuego temporal con motivo de la Pascua ortodoxa en plena guerra que comenzó en 2022. Vladímir Putin ordenó la suspensión de las hostilidades desde el sábado a las 16:00 hora local hasta la medianoche del domingo, mientras Volodímir Zelenski confirmó que Kiev responderá de manera equivalente.

Alerta en Rusia: advierten a sus ciudadanos no visitar estos países relacionados con Estados Unidos

La embajada de Rusia negó la acusación de una campaña contra Milei y aseguró que "no hay hechos ni pruebas"

La medida se aplica en todos los frentes durante 32 horas y coincide con una de las fechas religiosas más importantes para ambos países. El acuerdo surge tras semanas de pedidos ucranianos y se concreta en un contexto de negociaciones de paz estancadas.

Este cese de fuego representa el cuarto intento desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Las conversaciones con mediación internacional no avanzan desde hace casi dos meses, lo que refuerza el carácter limitado de esta pausa . Desde Moscú remarcan que se trata de una medida puntual vinculada a la festividad, mientras que Kiev plantea la posibilidad de extenderla como base para un proceso más amplio.

El Kremlin instruyó a sus fuerzas a detener las operaciones, aunque aclaró que permanecerán preparadas ante cualquier acción enemiga. Dmitri Peskov sostuvo que la prioridad es alcanzar una paz duradera, no solo pausas temporales. En la misma línea, autoridades rusas advirtieron que no permitirán que Ucrania utilice la tregua para obtener ventajas militares .

Putin declara un alto el fuego en Ucrania por Pascua.

Del lado ucraniano, Zelenski aseguró que el cumplimiento dependerá del comportamiento ruso. Señaló que la ausencia de ataques implicará una respuesta equivalente y confirmó que el mando militar ya definió cómo actuar ante posibles violaciones.

Zelinski / Trump El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski junto su par de Estados Unidos, Donald Trump.

Intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania

Horas antes de la entrada en vigor del alto el fuego, ambos países concretaron un nuevo canje de prisioneros. El acuerdo incluyó a 350 personas, con 175 liberadas por cada lado, además de civiles. La operación se realizó con mediación de Emiratos Árabes Unidos, que ya había intervenido en intercambios anteriores.

Zelenski informó que entre los liberados hay soldados capturados en distintos puntos clave del conflicto, como Mariúpol y Chernóbil, así como en varias regiones del frente. También destacó que muchos llevaban detenidos desde 2022 y que algunos presentan heridas.

En el caso ruso, los militares fueron trasladados a territorio de Bielorrusia, donde reciben asistencia médica y psicológica tras su liberación.

Reunión de Donald Trump con Volodímir Zelenski y líderes europeos en Washington EFE / EPA / Aaron Schwartz / Pool

Un gesto limitado en medio de la guerra

Aunque la tregua introduce una pausa en los combates, su alcance es acotado y condicionado. Moscú la define como una medida humanitaria por la celebración religiosa, mientras Kiev la interpreta como una oportunidad potencial para avanzar hacia una desescalada más amplia.

La posibilidad de extender el alto el fuego queda sujeta a la evolución de los acontecimientos en el terreno. Por ahora, el cese temporal refleja más una excepción puntual que un cambio estructural en el desarrollo del conflicto.