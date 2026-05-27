Guerra con Ucrania: para reclutar soldados, Rusia ofrece cancelar deudas millonarias a quienes se alisten.

El gobierno de Rusia lanzó un nuevo incentivo económico para aumentar el número de soldados disponibles para la guerra en Ucrania . El presidente Vladimir Putin firmó un decreto que establece la cancelación de deudas de hasta 10 millones de rublos , al rededor de 140 mil dólares, para quienes acepten alistarse en el Ejército y combatir en el frente ucraniano.

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La medida alcanza a quienes firmen contratos militares de al menos un año y tendrá efecto retroactivo al 1 de mayo. El beneficio también podrá extenderse a los cónyuges de los reclutas.

El nuevo esquema busca reforzar las tropas rusas sin avanzar hacia una movilización forzada masiva, una decisión que podría generar protestas internas y aumentar el descontento social.

Desde el inicio de la invasión en 2022, medios independientes rusos y organismos internacionales señalaron que las fuerzas armadas recurrieron principalmente a soldados profesionales y voluntarios , pero denunciaron una fuerte presión sobre sectores vulnerables y minorías étnicas para sumarse al conflicto.

Según las estimaciones más recientes, entre 2022 y 2025 Rusia habría perdido al menos 352 mil hombres entre muertos y desaparecidos. Sumando las bajas registradas durante este año, la cifra superaría ya los 400 mil efectivos.

ucrania Rusia busca reclutar soldados para la guerra con Ucrania.

El Kremlin ofrece actualmente salarios elevados a quienes acepten combatir en Ucrania, pero las dificultades para reemplazar las bajas se profundizan a medida que el conflicto se prolonga y las fuerzas ucranianas sostienen la resistencia en distintos frentes.

Cuando comenzó la invasión, Putin definió el conflicto como una “operación militar especial” y aseguró que sería breve. Sin embargo, la guerra ya lleva más de cuatro años y los frentes prácticamente no registran cambios importantes desde hace al menos dos años.

Además de la condonación de deudas, el decreto presidencial promueve medidas para facilitar la reintegración laboral y social de los veteranos una vez finalizado el servicio militar.

soldados rusos Soldados rusos en el frente de batalla. EFE

Distintas agencias internacionales interpretan la decisión como un intento del Kremlin por reforzar su capacidad ofensiva en un contexto de negociaciones de paz estancadas y creciente tensión militar.

En los últimos días, Moscú advirtió a embajadas extranjeras en Kiev sobre posibles ataques aéreos de gran escala, pero diplomáticos europeos decidieron permanecer en la capital ucraniana y consideraron las amenazas como una estrategia de intimidación.

El fin de semana pasado, Rusia lanzó sobre Kiev un misil hipersónico Oréshnik, un sistema con capacidad para transportar múltiples cabezas nucleares.