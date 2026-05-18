18 de mayo de 2026 - 10:11

Medios rusos aseguran que el gobierno interceptó 556 drones durante el mayor ataque sobre Moscú en más de un año

Rusia interceptó 556 drones en una sola noche, un despliegue sin precedentes que alcanzó la planta de semiconductores Angstrom y el aeropuerto de Sheremetyevo.

Rusia y Ucrania vuelven a enfrentarse con drones.

Rusia y Ucrania vuelven a enfrentarse con drones.

Foto:

Por Cristian Reta

Más de 500 drones ucranianos sobrevolaron la región de Moscú durante la noche del 17 de mayo de 2026. La ofensiva, calificada por los medios estatales rusos como la mayor en más de un año, dejó al menos tres civiles muertos y alcanzó instalaciones estratégicas de bombeo de petróleo y semiconductores.

Leé además

que comer esta semana: 5 recetas faciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 17 al 24 de mayo

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 17 al 24 de mayo

Por Ignacio Alvarado
las latas de atun no las tires, son un tesoro para tu casa: como las podes reutilizar sin de gastar mas

Las latas de atún no las tires, son un tesoro para tu casa: cómo las podes reutilizar sin de gastar más

Por Redacción Por Las Redes

En Khimki, un dron impactó en una vivienda privada y causó la muerte de una mujer. En Mytishchi, la caída de fragmentos sobre una casa en construcción provocó el fallecimiento de dos hombres. El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov, informó que doce personas resultaron heridas en total, incluyendo a trabajadores de una refinería de petróleo.

image
El gobernador de la regi&oacute;n de Mosc&uacute;, Andrei Vorobyov.

El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov.

Escombros en zonas residenciales e impacto en infraestructuras clave

El ataque no solo afectó viviendas. El Servicio de Seguridad de Ucrania confirmó que los objetivos en la región de Moscú incluyeron dos instalaciones de bombeo de petróleo, una refinería y la planta Angstrom, que suministra semiconductores al complejo militar-industrial ruso. Algunos fragmentos cayeron incluso en los terrenos del Aeropuerto de Sheremetyevo, el centro aéreo más concurrido del país, aunque no se informaron heridos en esa instalación.

En la aldea de Subbotino, una casa quedó envuelta en llamas tras ser alcanzada por los restos de un dispositivo interceptado. Mientras tanto, en Istra, varios bloques residenciales sufrieron daños que dejaron cuatro personas heridas. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber interceptado 556 drones durante la noche, mientras que el alcalde Sergey Sobyanin aseguró que más de 120 drones que se dirigían específicamente hacia la capital fueron derribados.

image

El mensaje a Patriarchy y la escalada en territorio ruso profundo

Esta operación siguió a un bombardeo masivo ruso contra Kyiv a principios de semana, que resultó en 25 muertes. En medio del caos en Moscú, el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania dirigió un mensaje a través de Telegram a los residentes de Patriarchy, un distrito de élite de la ciudad. El oficial declaró: "El billete de ida hacia una vida pacífica en Patriarchy y las áreas circundantes ha sido cancelado".

Un ciudadano indio también murió en la región y otros tres resultaron heridos. La intensificación de estos ataques en territorio ruso profundo obligó a reducir celebraciones públicas, como el desfile militar del Día de la Victoria celebrado una semana antes. Residentes en Krasnogorsk retiraron vidrios y escombros de edificios de apartamentos dañados durante la incursión. La Fuerza Aérea de Ucrania reportó que, simultáneamente, Rusia lanzó 287 drones contra objetivos ucranianos en Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marc Nering: el jubilado que genera 36 kWh diarios sin usar baterías ni represas.

Se jubiló, construyó una microcentral hidroeléctrica y hoy genera energía constante gracias a un río

Por Cristian Reta
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Sánchez sufrió su peor derrota en Andalucía, ganó el conservador PP y creció la ultraderecha de Vox

Por Redacción Mundo
Estos científicos lograron avanzar exitosamente en las pruebas con este novedoso implante.

Científicos crean un implante impreso en 3D que reduce la presión arterial en un 15% en pruebas iniciales

Por Cristian Reta
Impactante choque de dos aviones militares durante un show aéreo en Estados Unidos

Dos aeronaves militares colisionaron en pleno espectáculo aéreo en Estados Unidos

Por Redacción Mundo