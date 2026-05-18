Medios rusos aseguran que el gobierno interceptó 556 drones durante el mayor ataque sobre Moscú en más de un año

Más de 500 drones ucranianos sobrevolaron la región de Moscú durante la noche del 17 de mayo de 2026 . La ofensiva, calificada por los medios estatales rusos como la mayor en más de un año, dejó al menos tres civiles muertos y alcanzó instalaciones estratégicas de bombeo de petróleo y semiconductores.

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En Khimki , un dron impactó en una vivienda privada y causó la muerte de una mujer. En Mytishchi , la caída de fragmentos sobre una casa en construcción provocó el fallecimiento de dos hombres. El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov , informó que doce personas resultaron heridas en total, incluyendo a trabajadores de una refinería de petróleo.

El ataque no solo afectó viviendas. El Servicio de Seguridad de Ucrania confirmó que los objetivos en la región de Moscú incluyeron dos instalaciones de bombeo de petróleo, una refinería y la planta Angstrom , que suministra semiconductores al complejo militar-industrial ruso. Algunos fragmentos cayeron incluso en los terrenos del Aeropuerto de Sheremetyevo , el centro aéreo más concurrido del país, aunque no se informaron heridos en esa instalación.

En la aldea de Subbotino , una casa quedó envuelta en llamas tras ser alcanzada por los restos de un dispositivo interceptado. Mientras tanto, en Istra , varios bloques residenciales sufrieron daños que dejaron cuatro personas heridas. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber interceptado 556 drones durante la noche, mientras que el alcalde Sergey Sobyanin aseguró que más de 120 drones que se dirigían específicamente hacia la capital fueron derribados.

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El mensaje a Patriarchy y la escalada en territorio ruso profundo

Esta operación siguió a un bombardeo masivo ruso contra Kyiv a principios de semana, que resultó en 25 muertes. En medio del caos en Moscú, el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania dirigió un mensaje a través de Telegram a los residentes de Patriarchy, un distrito de élite de la ciudad. El oficial declaró: "El billete de ida hacia una vida pacífica en Patriarchy y las áreas circundantes ha sido cancelado".

Un ciudadano indio también murió en la región y otros tres resultaron heridos. La intensificación de estos ataques en territorio ruso profundo obligó a reducir celebraciones públicas, como el desfile militar del Día de la Victoria celebrado una semana antes. Residentes en Krasnogorsk retiraron vidrios y escombros de edificios de apartamentos dañados durante la incursión. La Fuerza Aérea de Ucrania reportó que, simultáneamente, Rusia lanzó 287 drones contra objetivos ucranianos en Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia.