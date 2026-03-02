2 de marzo de 2026 - 23:09

Escalada bélica: Irán atacó la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

El Departamento de Estado confirmó que dos vehículos aéreos no tripulados impactaron contra la sede diplomática en la capital saudí y provocaron daños materiales menores.

La embajada de EE.UU. en Riad fue atacada por drones.

La embajada de EE.UU. en Riad fue atacada por drones.

Foto:

Por Redacción Mundo

La Embajada de los Estados Unidos en Riad fue alcanzada por dos drones que impactaron contra el techo y el perímetro del edificio. Así lo confirmó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Leé además

Cristiano Ronaldo es el nuevo accionista del Almería.

Cristiano Ronaldo se convirtió en accionista del Almería y su DT sueña con ficharlo: "Sería extraordinario"

Por Redacción Deportes
Qué implica el cierre del estrecho de Ormuz y por qué es tan importante para el mundo

Estrecho de Ormuz: qué implica su cierre y por qué es tan importante para el mundo

Por Redacción Mundo

El hecho ocurrió en la capital de Arabia Saudita y se enmarca en la creciente escalada militar que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. Las autoridades saudíes informaron que el ataque provocó un “incendio limitado” y daños materiales menores, sin que se reportaran víctimas.

Embed

Advertencia y promesa de respuesta

El presidente Donald Trump declaró que “pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque a su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses”, en declaraciones al medio NewsNation.

En paralelo, la subsecretaria de Asuntos Consulares, Mora Namdar, reiteró el pedido oficial para que los ciudadanos estadounidenses abandonen inmediatamente más de una docena de países de Medio Oriente, utilizando medios de transporte comerciales disponibles debido a los riesgos de seguridad.

La advertencia incluye a Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania, Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Embed

“Portavoz del Ministerio de Defensa: Según las estimaciones preliminares, la embajada estadounidense en Riad ha sido atacada con dos drones, lo que ha provocado un incendio de alcance limitado y daños materiales menores en el edificio“, informaron desde el ministerio de Defensa de Arabia Saudita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/modgovksa/status/2028629238694228383?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2028629238694228383%7Ctwgr%5E8aa6d6ba3f1bbbb02d8748e983ddd5243c3f7e2f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnnchile.com%2Fmundo%2Fla-embajada-de-ee-uu-en-arabia-saudita-habria-sido-atacada-con-drones-atribuidos-a-iran_20260302%2F&partner=&hide_thread=false

Escalada militar en la región

El ataque a la sede diplomática se produce tras una serie de bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, que dejaron muertos a altos cargos de la república islámica, entre ellos el líder supremo Alí Jamenei.

Teherán respondió con ofensivas contra objetivos estadounidenses e israelíes en distintos puntos de la región. Según informaron los Guardianes de la Revolución, fueron atacados 500 objetivos estadounidenses e israelíes.

La embajada de EE.UU. en Riad fue atacada por drones
La embajada de EE.UU. en Riad fue atacada por drones.

La embajada de EE.UU. en Riad fue atacada por drones.

Además, se reportaron enfrentamientos aéreos y ataques cruzados en el Golfo Pérsico y en Líbano, donde el grupo Hezbollah lanzó cohetes hacia territorio israelí, lo que derivó en bombardeos en las afueras de Beirut.

En otro episodio, tres aeronaves estadounidenses fueron derribadas por las defensas aéreas de Kuwait en un hecho que el Ejército de Estados Unidos calificó como un “aparente incidente de fuego amigo”, aunque los tripulantes fueron rescatados con vida.

Embed

Trump sostuvo que el conflicto, inicialmente proyectado para durar entre cuatro y cinco semanas, podría prolongarse más tiempo, en un escenario que amenaza con derivar en una guerra regional a gran escala.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Murió Nitto Santapaola, el padrino de Catania y uno de los jefes más sanguinarios de la Cosa Nostra. 

Murió Nitto Santapaola, el "padrino" de Catania y uno de los jefes más sanguinarios de la Cosa Nostra

Por Redacción Mundo
Países latinoamericanos condenan operación militar en Irán y llaman al diálogo en la ONU.

Gobiernos latinoamericanos reclaman en la ONU por la escalada bélica en Oriente Medio

Por Redacción
Estados Unidos pidió a sus ciudadanos salir de manera urgente de Medio Oriente.

Estados Unidos ordenó a sus ciudadanos salir de Medio Oriente por la escalada bélica

Por Redacción
alejandro cassaglia en aconcagua radio: comparar la situacion de venezuela con la de iran es un error de calculo

Alejandro Cassaglia en Aconcagua Radio: "Comparar la situación de Venezuela con la de Irán es un error de cálculo"

Por Redacción