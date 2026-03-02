Escalada bélica: Irán atacó la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

La Embajada de los Estados Unidos en Riad fue alcanzada por dos drones que impactaron contra el techo y el perímetro del edificio. Así lo confirmó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El hecho ocurrió en la capital de Arabia Saudita y se enmarca en la creciente escalada militar que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. Las autoridades saudíes informaron que el ataque provocó un “incendio limitado” y daños materiales menores , sin que se reportaran víctimas.

El presidente Donald Trump declaró que “pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque a su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses”, en declaraciones al medio NewsNation.

#EnDesarrollo La embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fue atacada en las últimas horas con drones cargados de explosivos presuntamente vinculados a Irán. Hasta el momento no se reportan heridos. pic.twitter.com/kJUog7YO3K

En paralelo, la subsecretaria de Asuntos Consulares, Mora Namdar, reiteró el pedido oficial para que los ciudadanos estadounidenses abandonen inmediatamente más de una docena de países de Medio Oriente , utilizando medios de transporte comerciales disponibles debido a los riesgos de seguridad.

Embed La embajada de EEUU en Arabia Saudita arde luego de ser alcanzada por múltiples drones iraníes.

El representante de Trump en Riad, Mike Huckabee, había declarado hace pocos días atrás que Israel tiene "el derecho bíblico" de apoderarse de todo Medio Oriente.



@SputnikMundo pic.twitter.com/dgk5mUzQNc — César Biondini (@BiondiniCesar) March 3, 2026

“Portavoz del Ministerio de Defensa: Según las estimaciones preliminares, la embajada estadounidense en Riad ha sido atacada con dos drones, lo que ha provocado un incendio de alcance limitado y daños materiales menores en el edificio“, informaron desde el ministerio de Defensa de Arabia Saudita.

Escalada militar en la región

El ataque a la sede diplomática se produce tras una serie de bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, que dejaron muertos a altos cargos de la república islámica, entre ellos el líder supremo Alí Jamenei.

Teherán respondió con ofensivas contra objetivos estadounidenses e israelíes en distintos puntos de la región. Según informaron los Guardianes de la Revolución, fueron atacados 500 objetivos estadounidenses e israelíes.

Además, se reportaron enfrentamientos aéreos y ataques cruzados en el Golfo Pérsico y en Líbano, donde el grupo Hezbollah lanzó cohetes hacia territorio israelí, lo que derivó en bombardeos en las afueras de Beirut.

En otro episodio, tres aeronaves estadounidenses fueron derribadas por las defensas aéreas de Kuwait en un hecho que el Ejército de Estados Unidos calificó como un “aparente incidente de fuego amigo”, aunque los tripulantes fueron rescatados con vida.

Embed JUST IN: President Trump tells NewsNation’s Kellie Meyer that we will soon find out the retaliation Iran will face for attacking the U.S. embassy in Riyadh, Saudi Arabia.



POTUS also said he doesn’t believe U.S. boots on the ground will be necessary. pic.twitter.com/RAG0nDL7Ck — RedWave Press (@RedWavePress) March 3, 2026

Trump sostuvo que el conflicto, inicialmente proyectado para durar entre cuatro y cinco semanas, podría prolongarse más tiempo, en un escenario que amenaza con derivar en una guerra regional a gran escala.