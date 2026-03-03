3 de marzo de 2026 - 09:12

Murió Nitto Santapaola, el "padrino" de Catania y uno de los jefes más sanguinarios de la Cosa Nostra

El histórico líder mafioso falleció a los 87 años en un hospital de Milán. Pasó tres décadas bajo el régimen de aislamiento más severo de Italia tras ser condenado por el asesinato de dos jueces.

Por Redacción Mundo

Este martes en Italia, a los 87 años, murió Benedetto "Nitto" Santapaola, jefe histórico del clan de Catania, en el departamento de medicina penitenciaria del hospital San Paolo de Milán, donde había sido trasladado desde la cárcel de Opera debido a un agravamiento de su cuadro de diabetes.

Santapaola (Catania, 1938) se encontraba cumpliendo múltiples cadenas perpetuas y pasó los últimos 33 años de su vida tras las rejas, sometido al implacable régimen de aislamiento 41-bis.

El perfil de un "empresario" del crimen

A diferencia de otros jefes de la Cosa Nostra, "Nitto" se destacó por su capacidad para infiltrarse en las altas esferas de la sociedad siciliana. Durante las décadas de los 70 y 80, era común verlo fotografiado junto a comisarios, prefectos y miembros de la alta burguesía de Catania, cultivando una fachada empresarial que le permitió manejar contrataciones públicas y la economía legal.

Nitto Santapaola
Nitto Santapaola, el "padrino" de Sicilia.

Sin embargo, detrás de esa imagen de respetabilidad, Santapaola dirigía una maquinaria de guerra. Fue el responsable de transformar a su clan en una potencia criminal mediante la violencia más extrema, eliminando a cientos de sus rivales para monopolizar el tráfico de drogas en el este de Sicilia.

Su vida en libertad terminó el 18 de mayo de 1993, cuando fue capturado en una casa de campo en Caltagirone tras haber permanecido prófugo durante 11 años. Desde su detención, fue aplicado el régimen 41-bis, un sistema de aislamiento diseñado específicamente para que los capos no pudieran seguir dando órdenes desde prisión.

El 41-bis fue creado en el 1975 para delitos graves y motines carcelarios, pero se empezó a aplicar a mafiosos tras los atentados de 1992 en el que fueron asesinados los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. La justicia italiana condenó a Santapaola como uno de los instigadores intelectuales de aquellas masacres que marcaron la historia moderna de Italia.

Nitto Santapaola capo mafia
Nitto Santapaola, el capo mafia que atormentó a Italia.

Incluso desde la cárcel, la violencia que él mismo sembró lo alcanzó: en 1995, su esposa Carmela Minniti fue asesinada en su casa, en un acto de venganza personal contra el padrino.

