Venta histórica y preacuerdo con el Inter: el principio del fin del ciclo de Simeone en el Atlético de Madrid

El ciclo de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid se encamina hacia su conclusión definitiva. Pese a tener contrato vigente hasta 2027, el entrenador argentino habría sellado un preacuerdo con el Inter de Milán para la próxima temporada, marcando un histórico regreso al club donde brilló como futbolista a finales de los noventa.

La incertidumbre sobre la continuidad del Cholo no responde únicamente a un desgaste deportivo, sino a una reconfiguración profunda en la cúpula del club colchonero. La reciente venta de la institución al fondo de inversión estadounidense Apollo , sumada al desembarco de Mateu Alemany como nuevo director deportivo, genera un escenario propicio para un cambio de mando técnico.

Este contexto de transición administrativa coincide con las revelaciones del programa español El Chiringuito , donde se subrayó que Simeone ya mantiene un acuerdo firmado para desembarcar en el Giuseppe Meazza. Aunque el vínculo actual de Simeone con el Atlético se extiende formalmente por un año más, la llegada de nuevos dueños y una nueva dirección deportiva suele implicar la búsqueda de perfiles alineados con la visión de los inversores entrantes.

El interés del Inter por Simeone no es nuevo, pero las condiciones actuales del mercado habrían alineado los planetas para su retorno. La salida de Simone Inzaghi , quien dejó el club lombardo para asumir la dirección técnica del Al-Hilal en Arabia Saudita, dejó una vacante que fue ocupada provisoriamente por Cristian Chivu .

A diferencia de otras etapas, el Inter se encuentra hoy en una posición de dominio absoluto en el fútbol italiano. Actualmente lidera la Serie A con 64 puntos , manteniendo una sólida ventaja de diez unidades sobre su perseguidor inmediato, el AC Milan. Sin embargo, la gestión de Chivu enfrenta desafíos inmediatos en el plano internacional, tras haber caído 3 a 1 en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Bodo/Glimt de Noruega.

A pesar de que ambos técnicos (Simeone y Chivu) tienen contratos vigentes hasta 2027, el preacuerdo reside en la necesidad de un proyecto de largo plazo tras la salida imprevista de Inzaghi.

Según el programa español, la historia previa de Simeone en el club -donde disputó 85 partidos y conquistó la Copa de la UEFA en 1998- sumada a su admiración pública expresada en noviembre de 2025, lo posicionan como el único candidato capaz de consolidar la jerarquía del equipo en Italia y Europa. El propio entrenador reconoció en su momento que, aunque no dependía solo de él, se imaginaba dirigiendo al equipo nerazzurro en algún punto de su carrera.

La Copa del Rey como el cierre de oro para una era histórica

Fiel a su estilo competitivo, Diego Simeone no planea una salida silenciosa. El entrenador argentino manifestó su deseo de despedirse del equipo con un título bajo el brazo, y la Copa del Rey se presenta como la oportunidad más concreta en el corto plazo.

Para ello deberá vencer primero al Barcelona en la vuelta de la semifinal, el próximo martes 3 de marzo. En el encuentro de ida, el Colchonero se impuso por 4 a 0 en su estadio. En caso de sellar su pase, el equipo del Cholo se enfrentaría al ganador de la llave entre Athletic Club y Real Sociedad.