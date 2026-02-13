13 de febrero de 2026 - 18:16

Atlético de Madrid anuló a Lamine Yamal, lo goleó y hubo cruce caliente con Nahuel Molina

El Atlético de Madrid se impuso 4-0, dejó al Barcelona al borde de la eliminación y el joven español terminó envuelto en una fuerte discusión con el lateral argentino.

Insultos y rabia de Lamine Yamal contra Nahuel Molina.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Atlético de Madrid no le concedió espacios a Lamine Yamal, el futbolista más desequilibrante del FC Barcelona, que prácticamente no logró ser determinante. El planteo diseñado por Diego Simeone se cumplió al detalle y el contundente 4-0 dejó a los madrileños a un paso de la final de la Copa del Rey y al joven español visiblemente frustrado.

Golpeado por el resultado y por una actuación muy lejos de su nivel habitual, el número 10 blaugrana terminó molesto con varios rivales ,muchos de ellos compañeros en la selección, y sobre el cierre discutió con Nahuel Molina. El lateral, que lo controló durante todo el partido y aportó una asistencia en el 2-0 parcial, intervino en un intercambio que Yamal mantenía con Marc Pubill y recibió una reacción airada, con gestos e insultos incluidos.

Embed

Molina optó por no engancharse y mantuvo la concentración, tal como había pedido el entrenador. Del otro lado, Yamal fue contenido por Koke y Marcos Llorente para que la situación no escalara. Ahora volverán a cruzarse el 3 de marzo en la revancha en Barcelona y, más adelante, el 27, en la Finalissima que se disputará en Qatar, con un título en juego.

Tras la goleada, Simeone elogió públicamente a su dirigido y destacó que el esfuerzo y la dedicación terminan dando sus frutos.

image

Lamine Yamal tendrá su ansiada revancha contra el Atlético de Madrid

Con la serie aún abierta pero cuesta arriba para el conjunto catalán, el desquite en Barcelona asoma como una prueba de carácter para Lamine Yamal y compañía. El joven extremo tendrá la oportunidad de revancha tras una noche en la que fue bien controlado, mientras que el Atlético de Madrid intentará sostener la intensidad y el orden que lo llevaron a conseguir una ventaja contundente.

Más allá del cruce verbal, el calendario volverá a ponerlos frente a frente en la Finalissima, donde también se medirán representantes de España y Argentina. Allí, tanto Yamal como Nahuel Molina buscarán que el protagonismo pase exclusivamente por el fútbol y no por los roces, en un escenario que promete máxima exigencia y un título internacional en juego.

image
