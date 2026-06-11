11 de junio de 2026 - 23:25

El guiño de Messi al Indio Solari en plena concentración mundialista

El capitán argentino difundió imágenes de la concentración del seleccionado y eligió una canción del Indio Solari para musicalizar el video.

Con música del Indio Solari, Messi publicó un video que conmovió a los hinchas.

Con música del Indio Solari, Messi publicó un video que conmovió a los hinchas.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Mientras crece la expectativa de los hinchas por la participación de la Selección argentina en el Mundial, Lionel Messi compartió en sus redes sociales un video que rápidamente captó la atención de miles de seguidores.

Leé además

Franco Colapinto lució la Celeste y Blanca en el paddock durante un duelo distendido con Pierre Gasly, en una jornada marcada por el clima mundialista en la Fórmula 1.

El Mundial 2026 ya se juega en la F1: Franco Colapinto y Pierre Gasly, protagonistas en un GP con clima futbolero en Barcelona

Por Sergio Faria
La actriz mexicana Salma Hayek estuvo a cargo de la presentación de banderas en el Mundial 2026

Salma Hayek presentó las banderas en la apertura del Mundial y protagonizó un íntimo momento con Belinda

Por Redacción Espectáculos

La publicación reúne distintas escenas de la concentración del equipo dirigido por Lionel Scaloni, con imágenes de entrenamientos, ejercicios físicos y momentos de la rutina diaria del plantel. Entre las postales también aparece uno de los elementos inseparables del capitán argentino: el mate.

Sin embargo, uno de los aspectos que más repercusión generó fue la elección musical que acompañó las imágenes. Para el video, Messi utilizó “Encuentro con un ángel amateur”, canción interpretada por el Indio Solari junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, un gesto que fue interpretado por muchos seguidores como un nuevo reconocimiento al histórico músico argentino.

Una publicación que despertó reacciones entre los hinchas

La combinación de imágenes de la Selección y la música elegida por el capitán provocó una rápida viralización del contenido en redes sociales. En pocas horas, la publicación acumuló una gran cantidad de interacciones y comentarios de apoyo.

Entre los mensajes que dejaron los usuarios se destacaron expresiones de afecto y reconocimiento hacia Messi, además de muestras de entusiasmo por el desafío deportivo que afronta el seleccionado argentino en la competencia.

El video volvió a reflejar el fuerte vínculo que mantiene el capitán con los fanáticos, que siguen cada detalle de la preparación del equipo y renuevan la ilusión de ver a la Argentina protagonizar una nueva campaña mundialista.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mbappé, la figura del fútbol de Francia, armó su lista histórica y dejó una pregunta abierta: ¿quién es el mejor?

Entre Messi, Pelé y Maradona: el ranking de Mbappé que reabre el debate eterno

historico: tomas aranda debuto en la seleccion argentina y supero un record de maradona y messi

Histórico: Tomás Aranda debutó en la Selección Argentina y superó un récord de Maradona y Messi

Una imagen eterna de Diego, su esplendor futbolístico encontró su punto más alto en México 1986, cuando fue campeón del mundo con Argentina.

Del "Diez" de Maradona al de Messi: la camiseta más icónica de la Selección vuelve al Mundial 2026

El delantero del Rennes lideró a Jordania hacia una clasificación sin precedentes para el Mundial 2026.

Va al Mundial 2026, pero hay algo que no le gusta: que lo comparen con Messi