El guiño de Messi al Indio Solari en plena concentración mundialista

Mientras crece la expectativa de los hinchas por la participación de la Selección argentina en el Mundial, Lionel Messi compartió en sus redes sociales un video que rápidamente captó la atención de miles de seguidores.
El capitán argentino difundió imágenes de la concentración del seleccionado y eligió una canción del Indio Solari para musicalizar el video.
Mientras crece la expectativa de los hinchas por la participación de la Selección argentina en el Mundial, Lionel Messi compartió en sus redes sociales un video que rápidamente captó la atención de miles de seguidores.
La publicación reúne distintas escenas de la concentración del equipo dirigido por Lionel Scaloni, con imágenes de entrenamientos, ejercicios físicos y momentos de la rutina diaria del plantel. Entre las postales también aparece uno de los elementos inseparables del capitán argentino: el mate.
Sin embargo, uno de los aspectos que más repercusión generó fue la elección musical que acompañó las imágenes. Para el video, Messi utilizó “Encuentro con un ángel amateur”, canción interpretada por el Indio Solari junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, un gesto que fue interpretado por muchos seguidores como un nuevo reconocimiento al histórico músico argentino.
La combinación de imágenes de la Selección y la música elegida por el capitán provocó una rápida viralización del contenido en redes sociales. En pocas horas, la publicación acumuló una gran cantidad de interacciones y comentarios de apoyo.
Entre los mensajes que dejaron los usuarios se destacaron expresiones de afecto y reconocimiento hacia Messi, además de muestras de entusiasmo por el desafío deportivo que afronta el seleccionado argentino en la competencia.
El video volvió a reflejar el fuerte vínculo que mantiene el capitán con los fanáticos, que siguen cada detalle de la preparación del equipo y renuevan la ilusión de ver a la Argentina protagonizar una nueva campaña mundialista.