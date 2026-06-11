El guiño de Messi al Indio Solari en plena concentración mundialista

El capitán argentino difundió imágenes de la concentración del seleccionado y eligió una canción del Indio Solari para musicalizar el video.

Con música del Indio Solari, Messi publicó un video que conmovió a los hinchas.

Mientras crece la expectativa de los hinchas por la participación de la Selección argentina en el Mundial, Lionel Messi compartió en sus redes sociales un video que rápidamente captó la atención de miles de seguidores.

La publicación reúne distintas escenas de la concentración del equipo dirigido por Lionel Scaloni, con imágenes de entrenamientos, ejercicios físicos y momentos de la rutina diaria del plantel. Entre las postales también aparece uno de los elementos inseparables del capitán argentino: el mate.

Sin embargo, uno de los aspectos que más repercusión generó fue la elección musical que acompañó las imágenes. Para el video, Messi utilizó “Encuentro con un ángel amateur”, canción interpretada por el Indio Solari junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, un gesto que fue interpretado por muchos seguidores como un nuevo reconocimiento al histórico músico argentino.

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Una publicación que despertó reacciones entre los hinchas La combinación de imágenes de la Selección y la música elegida por el capitán provocó una rápida viralización del contenido en redes sociales. En pocas horas, la publicación acumuló una gran cantidad de interacciones y comentarios de apoyo.