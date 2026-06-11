11 de junio de 2026 - 19:51

Salma Hayek presentó las banderas en la apertura del Mundial y protagonizó un íntimo momento con Belinda

Acompañada por Gianni Infantino, la actriz mexicana dio el discurso de bienvenida a la Copa del Mundo en el Estadio Azteca.

La actriz mexicana Salma Hayek estuvo a cargo de la presentación de banderas en el Mundial 2026

La actriz mexicana Salma Hayek estuvo a cargo de la presentación de banderas en el Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La actriz mexicana Salma Hayek fue designada como embajadora oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y encargada de presentar las banderas de las 48 selecciones en el marco de la apertura del Mundial en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

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La productora se subió al escenario junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y presentó el premio del torneo de esta edición.

Luego, se ubicó en el centro del Estadio Azteca para dar el mensaje de unidad que caracteriza la ceremonia y dar por iniciado el encuentro principal entre México y Sudáfrica. "Le damos la bienvenida al mundo entero recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026", afirmó la estrella de Hollywood

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"Los mexicanos estamos muy honrados de que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos. ¡Que viva México y que viva el fútbol!", comunicó frente a miles de presentes.

Entre los presentes en las tribunas se destacaron personalidades del espectáculo a nivel internacional como la cantante estadounidense Sabrina Carpenter, además de estrellas locales como los actores mexicanos Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Juan Pablo Medina y Karla Souza, quien participó en "México 86", película que hace referencia al torneo mundialista en México.

El encuentro con Belinda tras bambalinas

En las últimas horas se conocieron las imágenes de lo que sucedió en el backstage de su presentación en la ceremonia inaugural, donde compartió un íntimo momento junto a la cantante mexicana, Belinda.

Salma Hayek - Belinda
Salma Hayek junto a Belinda

Salma Hayek junto a Belinda

Hayek le deseó la mejor de las suertes a la artista, quien, entre corridas, estaba camino a subir al escenario junto a Los Ángeles Azules para su interpretación de “Por ella”.

Por su parte, Belinda paró las corridas para asegurarse una foto con su amiga y una breve interacción con la promesa de seguir en contacto.

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