Salma Hayek presentó las banderas en la apertura del Mundial y protagonizó un íntimo momento con Belinda

La actriz mexicana Salma Hayek fue designada como embajadora oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y encargada de presentar las banderas de las 48 selecciones en el marco de la apertura del Mundial en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

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La productora se subió al escenario junto a Gianni Infantino , presidente de la FIFA, y presentó el premio del torneo de esta edición.

Luego, se ubicó en el centro del Estadio Azteca para dar el mensaje de unidad que caracteriza la ceremonia y dar por iniciado el encuentro principal entre México y Sudáfrica. "Le damos la bienvenida al mundo entero recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026" , afirmó la estrella de Hollywood

" Los mexicanos estamos muy honrados de que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos. ¡Que viva México y que viva el fútbol! ", comunicó frente a miles de presentes.

¿LA PRESENTACIÓN? ¡A CARGO DE SALMA HAYEK! La reconocida actriz mexicana, embajadora FIFA, le dio la bienvenida al #MundialEnDSPORTS . ¡Empieza la fiesta! pic.twitter.com/qsvlbTYIOV

Entre los presentes en las tribunas se destacaron personalidades del espectáculo a nivel internacional como la cantante estadounidense Sabrina Carpenter, además de estrellas locales como los actores mexicanos Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Juan Pablo Medina y Karla Souza, quien participó en "México 86", película que hace referencia al torneo mundialista en México.

El encuentro con Belinda tras bambalinas

En las últimas horas se conocieron las imágenes de lo que sucedió en el backstage de su presentación en la ceremonia inaugural, donde compartió un íntimo momento junto a la cantante mexicana, Belinda.

Salma Hayek - Belinda Salma Hayek junto a Belinda

Hayek le deseó la mejor de las suertes a la artista, quien, entre corridas, estaba camino a subir al escenario junto a Los Ángeles Azules para su interpretación de “Por ella”.

Por su parte, Belinda paró las corridas para asegurarse una foto con su amiga y una breve interacción con la promesa de seguir en contacto.