Tagliafico, baja sensible en la previa del debut de Argentina en el Mundial 2026

Comenzó el Mundial 2026 y Quiñones hizo historia con el primer gol en el Azteca

Selección Argentina: los motivos por los cuáles Lionel Scaloni eligió a Marcos Senesi para el Mundial 2026

El lateral izquierdo, de 33 años, arrastraba una molestia muscular desde el amistoso frente a Honduras y, tras los estudios médicos, se confirmó una lesión que demanda aproximadamente dos semanas de recuperación. De esta manera, su presencia en el estreno ya es imposible y su continuidad en el certamen empieza a ser una incógnita.

Más allá de la baja para el debut, el foco ahora es tá puesto en su evolución física y en si podrá llegar en condiciones al segundo compromiso del Grupo J, ante Austria el lunes 22 de junio. Incluso, en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni no descartan evaluarlo día a día antes de tomar una decisión definitiva sobre su disponibilidad.

Con 76 encuentros disputados, el jugador surgido en Banfield se convirtió en el lateral izquierdo con más presencias en la historia de la Albiceleste

El cierre de la fase de grupos será el sábado 27 frente a Jordania , un partido clave para las aspiraciones de la Albiceleste en el torneo. Movimientos en la lista: entra Senesi.

En paralelo, el cuerpo técnico confirmó la convocatoria d e Marcos Senesi en reemplazo de Leonardo Balerd i, quien había sido desafectado días atrás por una lesión en el sóleo de la pierna derecha.

El defensor, recientemente vinculado al Tottenham, se suma a la concentración y aporta una variante más en la última línea. Su llegada permite reorganizar opciones defensivas y abre alternativas tácticas, incluso con la posibilidad de que Lisandro Martínez vuelva a ocupar el lateral izquierdo en determinadas circunstancias.

image Nicolás Tagliafico Gentileza.

Versatilidad y alternativas para Scaloni

La polivalencia de varios futbolistas vuelve a ser clave en el armado del plantel. Facundo Medina y Valentín Barco aparecen como opciones naturales para el lateral izquierdo, mientras que la zaga central también cuenta con múltiples variantes.

La lista defensiva se completa con Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nahuel Molina, en un sector donde Scaloni deberá ajustar piezas ante las bajas.

Otros lesionados bajo seguimiento

El cuerpo técnico también sigue de cerca la evolución de otros futbolistas. Gonzalo Montiel arrastra una lesión desde el cierre de la temporada con River Plate, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez y Leandro Paredes continúan en recuperación y bajo observación médica.

Con el debut cada vez más cerca, Argentina ajusta detalles en un escenario donde las lesiones empiezan a marcar la agenda de la previa mundialista.