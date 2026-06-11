11 de junio de 2026 - 17:32

Tagliafico, baja sensible en la previa del debut de Argentina en el Mundial 2026

Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro en el sóleo izquierdo y quedó descartado para el estreno ante Argelia. Se encienden las dudas sobre su continuidad en el torneo y Lionel Scaloni ya mueve piezas en la defensa.

El defensor argentino que había logrado un récord de partidos se perderá el del debut en el Mundial.&nbsp;

El defensor argentino que había logrado un récord de partidos se perderá el del debut en el Mundial. 

Foto:

Gentileza:
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Se terminó la espera. Marcos Senesi será el jugaor que reemplazará Leonardo Balerdi en la Selección Argentina. 

Selección Argentina: los motivos por los cuáles Lionel Scaloni eligió a Marcos Senesi para el Mundial 2026

Por Redacción Deportes
El delantero colombiano nacionalizado mejicano marcó a los 8 de iniciado el partido el primer gol del mundial.

Comenzó el Mundial 2026 y Quiñones hizo historia con el primer gol en el Azteca

Por Redacción Deportes

El lateral izquierdo, de 33 años, arrastraba una molestia muscular desde el amistoso frente a Honduras y, tras los estudios médicos, se confirmó una lesión que demanda aproximadamente dos semanas de recuperación. De esta manera, su presencia en el estreno ya es imposible y su continuidad en el certamen empieza a ser una incógnita.

Nicolás Tagliafico
Con 76 encuentros disputados, el jugador surgido en Banfield se convirtió en el lateral izquierdo con más presencias en la historia de la Albiceleste

Con 76 encuentros disputados, el jugador surgido en Banfield se convirtió en el lateral izquierdo con más presencias en la historia de la Albiceleste

Dudas que se abren en la defensa

Más allá de la baja para el debut, el foco ahora está puesto en su evolución física y en si podrá llegar en condiciones al segundo compromiso del Grupo J, ante Austria el lunes 22 de junio. Incluso, en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni no descartan evaluarlo día a día antes de tomar una decisión definitiva sobre su disponibilidad.

El cierre de la fase de grupos será el sábado 27 frente a Jordania, un partido clave para las aspiraciones de la Albiceleste en el torneo. Movimientos en la lista: entra Senesi.

En paralelo, el cuerpo técnico confirmó la convocatoria de Marcos Senesi en reemplazo de Leonardo Balerdi, quien había sido desafectado días atrás por una lesión en el sóleo de la pierna derecha.

El defensor, recientemente vinculado al Tottenham, se suma a la concentración y aporta una variante más en la última línea. Su llegada permite reorganizar opciones defensivas y abre alternativas tácticas, incluso con la posibilidad de que Lisandro Martínez vuelva a ocupar el lateral izquierdo en determinadas circunstancias.

image
Nicol&aacute;s Tagliafico

Nicolás Tagliafico

Versatilidad y alternativas para Scaloni

La polivalencia de varios futbolistas vuelve a ser clave en el armado del plantel. Facundo Medina y Valentín Barco aparecen como opciones naturales para el lateral izquierdo, mientras que la zaga central también cuenta con múltiples variantes.

La lista defensiva se completa con Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nahuel Molina, en un sector donde Scaloni deberá ajustar piezas ante las bajas.

Otros lesionados bajo seguimiento

El cuerpo técnico también sigue de cerca la evolución de otros futbolistas. Gonzalo Montiel arrastra una lesión desde el cierre de la temporada con River Plate, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez y Leandro Paredes continúan en recuperación y bajo observación médica.

Con el debut cada vez más cerca, Argentina ajusta detalles en un escenario donde las lesiones empiezan a marcar la agenda de la previa mundialista.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcos Senesi aterrizará en kansas, el próximo viernes desde Ibiza y se sumará a la Selección Argentina. 

Video: la emocionante reacción de Marcos Senesi al ser convocado al Mundial 2026 con la Selección Argentina

Por Redacción Deportes
GR7042. LUSAIL (CATAR), 18/12/2022.- Fotografía del trofeo de la Copa del Mundo levantado por un jugador de Argentina hoy, en la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Argentina y Francia en el estadio de Lusail (Catar). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Ya hay un ganador: una universidad europea simuló 10 mil veces el Mundial y predijo quién saldrá campeón

reabrio el paso cristo redentor y la cordillera regalo impactantes postales nevadas

Reabrió el Paso Cristo Redentor y la cordillera regaló impactantes postales nevadas

asi es el ford taunus version 2027: el clasico argentino que suena con volver

Así es el Ford Taunus versión 2027: el clásico argentino que sueña con volver