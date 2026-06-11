Tagliafico, baja sensible en la previa del debut de Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina recibió una mala noticia en la recta final hacia su debut en el Mundial 2026. Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo de la pierna izquierda y quedó descartado para el primer partido del torneo ante Argelia, programado para el martes 16 de junio.
El lateral izquierdo, de 33 años, arrastraba una molestia muscular desde el amistoso frente a Honduras y, tras los estudios médicos, se confirmó una lesión que demanda aproximadamente dos semanas de recuperación. De esta manera, su presencia en el estreno ya es imposible y su continuidad en el certamen empieza a ser una incógnita.
Nicolás Tagliafico
Con 76 encuentros disputados, el jugador surgido en Banfield se convirtió en el lateral izquierdo con más presencias en la historia de la Albiceleste
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Dudas que se abren en la defensa
Más allá de la baja para el debut, el foco ahora está puesto en su evolución física y en si podrá llegar en condiciones al segundo compromiso del Grupo J, ante Austria el lunes 22 de junio. Incluso, en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni no descartan evaluarlo día a día antes de tomar una decisión definitiva sobre su disponibilidad.
El cierre de la fase de grupos será el sábado 27 frente a Jordania, un partido clave para las aspiraciones de la Albiceleste en el torneo. Movimientos en la lista: entra Senesi.
En paralelo, el cuerpo técnico confirmó la convocatoria de Marcos Senesi en reemplazo de Leonardo Balerdi, quien había sido desafectado días atrás por una lesión en el sóleo de la pierna derecha.
El defensor, recientemente vinculado al Tottenham, se suma a la concentración y aporta una variante más en la última línea. Su llegada permite reorganizar opciones defensivas y abre alternativas tácticas, incluso con la posibilidad de que Lisandro Martínez vuelva a ocupar el lateral izquierdo en determinadas circunstancias.
Versatilidad y alternativas para Scaloni
La polivalencia de varios futbolistas vuelve a ser clave en el armado del plantel. Facundo Medina y Valentín Barco aparecen como opciones naturales para el lateral izquierdo, mientras que la zaga central también cuenta con múltiples variantes.
La lista defensiva se completa con Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nahuel Molina, en un sector donde Scaloni deberá ajustar piezas ante las bajas.
Otros lesionados bajo seguimiento
El cuerpo técnico también sigue de cerca la evolución de otros futbolistas. Gonzalo Montiel arrastra una lesión desde el cierre de la temporada con River Plate, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez y Leandro Paredes continúan en recuperación y bajo observación médica.
Con el debut cada vez más cerca, Argentina ajusta detalles en un escenario donde las lesiones empiezan a marcar la agenda de la previa mundialista.