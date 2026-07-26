Boca lanzó una línea retro inspirada en 1994: la camiseta ya se vende en Dubai y aún no llegó a Argentina

La nueva indumentaria de Boca Juniors, basada en el modelo de 1994, está disponible en el sitio oficial de Dubai antes que en las tiendas de Argentina.

La nueva línea de ropa retro de Boca Juniors ya se encuentra a la venta en el sitio oficial de Adidas en Dubai, mientras que los hinchas en Argentina aún no tienen acceso a los artículos en las tiendas locales. El lanzamiento, inspirado en los diseños de la institución en 1994, incluye remeras y pantalones cortos filtrados recientemente en redes sociales.

Para mediados de 2026, la indumentaria retro de Boca Juniors ya es una realidad comercial, aunque a miles de kilómetros de la Bombonera. La colección, que rinde homenaje a los diseños utilizados por el club en 1994, apareció publicada inicialmente en el portal oficial de Adidas en Dubai, generando una reacción inmediata en las plataformas digitales argentinas.

¿Cómo se filtró la camiseta retro de Boca inspirada en 1994? La filtración de las primeras fotografías corrió por cuenta de usuarios especializados en la vestimenta del equipo, como la cuenta @marto_m3. En estas capturas se observan los detalles estéticos que definen la propuesta: remeras con los colores azul y oro distribuidos en patrones sobre los hombros y el pecho, emulando la estética de mediados de los años noventa.

El lanzamiento internacional no se limita a las prendas de juego clásicas. Adidas también incluyó pantalones cortos que replican el diseño histórico en una de sus piernas, siguiendo fielmente el patrón del modelo original. Sin embargo, la marca de las tres tiras estableció un cronograma de distribución que priorizó el sitio web de Emiratos Árabes, dejando en espera el abastecimiento de las sucursales en Argentina.

¿Qué otras prendas lanzará Adidas y cuándo llegará a la Argentina? Junto a la línea retro, la firma alemana prepara el lanzamiento de nuevos conjuntos urbanos para el corto plazo. Entre los adelantos se encuentran camperas con un diseño tricolor que combina una sección superior blanca, una franja central amarilla y una base en azul oscuro. Este esquema se repite en los pantalones largos que completan el equipo de vestir informal que saldrá a la venta próximamente.

La oferta para la temporada 2026/27 se expande con remeras de color azul marino, buzos con franjas horizontales y shorts azules con rayas negras finas. Estos artículos se suman a la camiseta titular que ya había sido presentada oficialmente tras la finalización de la última Copa del Mundo. La marca renueva sus colecciones año tras año desde que viste a la institución en 2020. En el plano deportivo, el club atraviesa el inicio del Torneo Clausura con el debut ante Riestra. Mientras el equipo técnico define los cambios en la formación para enfrentar este compromiso en condición de visitante, la expectativa por la llegada de la ropa de Dubai domina la conversación entre los simpatizantes. Los hinchas tendrán que esperar para conseguir estos artículos en el país.