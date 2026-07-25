25 de julio de 2026 - 14:08

Sin Leandro Paredes, salió la lista de convocados de Boca para enfrentar a Deportivo Riestra

El mediocampista y referente Xeneize descansará ante el Malevo, al igual que otros futbolistas importantes.

Sin Leandro Paredes, salió la lista de convocados de Boca para enfrentar a Deportivo Riestra

Sin Leandro Paredes, salió la lista de convocados de Boca para enfrentar a Deportivo Riestra

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca Juniors se prepara para visitar a Deportivo Riestra en el Guillemo Laza, este domingo por la noche por el Clausura de la Liga Profesional. Teniendo en cuenta la participación internacional que lleva a cabo por estos días, el entrenador decidió dejar fuera de la lista de convocados a Leandro Paredes, y cuidar a otros futbolistas importantes.

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Rodolfo Arruabarrena comienza a gestionar los esfuerzos de cada uno de sus futbolistas, para asegurar que no sufran inconvenientes en medio de un calendario apretado. Debido a que la serie ante O'Higgins se presenta como lo más trascendental de estas semanas, el entrenador determinó varios cambios para jugar con el Malevo.

Los cambios de Boca en la lista de convocados y la formación:

La lista de convocados tiene varias cuestiones interesantes para tratar. Por un lado, se destaca la ausencia del volante central y capitán Leandro Paredes. Además, aparece por primera vez el juvenil Facundo Herrera, zaguero central que podría sumar minutos.

Respecto a la formación propiamente dicha, el Vasco decidió introducir tres modificaciones. Santiago Ascacíbar ocupará el lugar que deja vacante Paredes, Malcom Braida ingresaría por Dylan Gorosito, y Alan Velasco haría lo propio con Sebastián Villa. Cabe destacar que el colombiano se sumó hace muy poco tiempo, y ya disputó casi todo el encuentro ante los chilenos. Por eso, el DT lo cuidará.

De esta manera, con cambios en ciertos sectores puntuales, y con la presencia de algunos futbolistas suplentes que quieren ganarse el lugar, Boca se prepara para visitar a Deportivo Riestra mientras mira de reojo la visita a O'Higgins del próximo jueves por la noche.

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