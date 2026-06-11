Gilberto Mora, la joya de México que hizo su debut e historia en el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya tiene una de sus historias más atractivas en su comienzo. Gilberto Mora, mediocampista del Club Tijuana, hizo su debut en la Copa del Mundo con ap e nas 17 años, convirtiéndose en el futbolista más joven en disputar el Mundial.

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El ingreso del juvenil se produjo a los 19 minutos del segundo tiempo, en reemplazo de Luis Chávez , en un contexto favorable para México , que dominaba el encuentro ante Colombia. La aparición del joven provocó una ovación inmediata en el estadio, que celebró la apuesta del cuerpo técnico y la irrupción de una nueva figura.

Mora no es un nombre desconocido en el fútbol mexicano. Nacido en Chiapas, el volante se ha consolidado como una de las grandes promesas del país gracias a su precocidad y proyección internacional.

Gilberto Mora, jugador de 17 años, que hizo su debut en la Selección de México

Su debut en la Liga MX llegó con apenas 15 años, y a los 16 ya había levantado la Copa Oro con la selección, convirtiéndose en el futbolista más joven en lograr un título con su país.

El crecimiento del mediocampista ha sido meteórico. Su madurez táctica y rendimiento en el primer nivel llamaron rápidamente la atención de visore s internacionales, con seguimiento desde clubes de Europa.

Con su ingreso en el Mundial, Mora continúa ampliando una carrera marcada por récords de precocidad y una proyección que lo ubica como una de las grandes apuestas del fútbol mexicano para el futuro.

El heredero: un apellido con historia

El talento también tiene raíz familiar. Gilberto Mora es hijo de Gilberto Mora Olayo, exfutbolista profesional, quien fue una influencia clave en su formación y comprensión del juego desde sus primeros años.

La nueva esperanza del fútbol mexicano

Con su aparición en la máxima cita del fútbol mundial, Gilberto Mora empieza a escribir su propia historia. México celebra el nacimiento de una posible estrella que ya dejó su primera huella en el escenario más grande del planeta.