Confirmado | Brasil, México y Colombia prohibirán el ingreso al país a viajeros que hayan postergado la renovación del pasaporte

Brasil, México y Colombia exigen que los extranjeros lleguen con un pasaporte o documento de viaje válido y vigente. Por eso, quienes hayan postergado la renovación y se presenten con una libreta vencida pueden ser rechazados antes de abordar el avión o durante el control migratorio de llegada.

Es la consecuencia de requisitos migratorios que ya se encuentran vigentes : haber pedido un turno, iniciado la renovación o contar con un comprobante del trámite no reemplaza al documento válido, salvo que la autoridad correspondiente haya emitido un pasaporte provisional o de emergencia reconocido internacionalmente.

Las condiciones, no obstante, cambian según el destino y la nacionalidad. Mientras México exige en general un pasaporte o documento de viaje vigente a todos los extranjeros, Brasil y Colombia permiten que algunos ciudadanos sudamericanos ingresen con su documento nacional de identidad .

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil informa que los pasaportes extranjeros deben encontrarse vigentes al momento del ingreso y durante toda la estadía . Un turista que llegue con la libreta vencida y no posea otro documento admitido puede tener problemas para embarcar o ser rechazado en la frontera.

La excepción alcanza a viajeros habilitados por los acuerdos del Mercosur. Para viajes turísticos, Brasil permite prescindir del pasaporte cuando se presenta una cédula de identidad física, vigente, bien conservada y cuya fotografía permita identificar al titular . La Policía Federal brasileña también señala que el documento debe cumplir las condiciones establecidas por el acuerdo regional.

En el caso de los argentinos, esto significa que un pasaporte vencido no impide necesariamente viajar a Brasil. Pueden ingresar con el último DNI físico válido, siempre que esté en buen estado y resulte aceptado como documento de viaje. La constancia de DNI en trámite, la licencia de conducir y las versiones digitales no reemplazan automáticamente al documento exigido.

México puede rechazar a cualquier extranjero con el pasaporte vencido

México aplica una regla más uniforme: los extranjeros deben presentar un pasaporte vigente o un documento de identidad y viaje reconocido por el derecho internacional, sin importar su nacionalidad. El documento tiene que permanecer válido durante la estadía autorizada.

Las autoridades mexicanas no establecen como regla general que el pasaporte deba conservar seis meses adicionales de vigencia. Sin embargo, debe estar válido durante todo el viaje, y algunas aerolíneas pueden aplicar controles internos más exigentes antes de permitir el embarque.

A diferencia de Brasil y Colombia, los ciudadanos argentinos no pueden ingresar a México solamente con el DNI. Si su pasaporte está vencido, deberán renovarlo o conseguir un documento de viaje provisional que sea reconocido por las autoridades mexicanas.

Colombia admite pasaportes y documentos de identidad de la CAN y el Mercosur

Migración Colombia incluye entre los documentos admitidos para el ingreso el pasaporte válido y vigente, los pasaportes diplomáticos o especiales, determinados documentos provisionales y los documentos nacionales de identidad correspondientes a ciudadanos habilitados por acuerdos de la Comunidad Andina y el Mercosur.

Esto quiere decir que un viajero de un país no alcanzado por esas excepciones puede ser rechazado si presenta un pasaporte vencido, aunque ya tenga un turno para renovarlo. La renovación pendiente no prolonga la fecha de validez impresa en la libreta.

Los argentinos, en cambio, pueden ingresar a Colombia con un DNI válido y en buenas condiciones, por lo que el vencimiento del pasaporte no los afecta cuando cuentan con ese documento alternativo habilitado. La misma posibilidad puede alcanzar a ciudadanos de otros países de la CAN o el Mercosur, según su nacionalidad y el acuerdo aplicable.