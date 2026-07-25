25 de julio de 2026 - 16:38

Robaron una computadora en el consultorio del urólogo que atiende a Jorge Messi e investigan el hecho

La causa quedó bajo secreto de sumario en Comodoro Py en medio de la expectativa por la salud del padre del astro argentino.

Lionel junto a su papá Jorge Messi

Lionel junto a su papá Jorge Messi

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Norberto Bernardo, urólogo de Jorge Messi, sufrió el robo de su computadora en el consultorio que tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el robo ocurrió antes del enfrentamiento entre la Selección argentina y su par de Inglaterra, por las semifinales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Mientras la Justicia lleva a cabo la investigación, se dio a conocer que se sustrajeron computadoras y otros equipos electrónicos de Bernardo.

El urólogo del padre de Lionel Messi es uno de los especialistas más prestigiosos de la Argentina y de América Latina, además de ser un referente en la cirugía robótica, urología moderna y procedimientos mínimamente invasivos. A su vez, dirige el Centro Argentino de Urología.

La investigación está bajo secreto de sumario y es llevada adelante por la Justicia Federal de Comodoro Py.

La salud de Jorge Messi

La salud del padre de Lionel Messi estuvo en boca de todos durante el Mundial 2026, ya que luego de que el astro argentino anotara un triplete en el debut ante Argelia, se emocionó hasta las lágrimas y reveló que era por una cuestión extradeportiva.

Unos días después, un canal de streaming quedó en el medio de la polémica al asegurar al aire que Jorge Messi había muerto, cuando esto finalmente no había ocurrido.

Toda esta situación derivó en el despido de la conductora de aquel programa, quien le echó la culpa al equipo de producción.

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