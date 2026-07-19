Los elogios de Trump a Messi en la final del Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , arribó este domingo al Metlife Stadium para presenciar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España . Tras ser consultado por la prensa, el mandatario reveló por quién alienta en esta final del Mundo.

La desesperación de un campeón del Mundo porque Estados Unidos le negó el ingreso al país

Durante una entrevista con el medio Fox Sports, el republicano expresó un gran apoyo por la Argentina y mencionó su amistad con el presidente Javier Milei. "Aunque políticamente no importa mucho, el presidente de Argentina es un amigo mío, ha hecho un trabajo estupendo" , expresó.

Además, el presidente estadounidense elogió al capitán de la Scaloneta , Lionel Messi, aseguró que es "muy difícil apostar contra él " y recordó una jugada del Diez durante este Mundial.

"La forma en que se escapó del defensor, estaba muy bien defendido. De repente está parado, solo y pateó perfectamente al gol" , subrayó.

Finalmente, Trump se limitó a decir que "no elegirá bandos" en esta final y sostuvo su postura de que "es muy difícil apostar contra Messi".

La presencia de Trump en la final del Mundial 2026

La presencia de Donald Trump en la final entre Argentina y España en el Metlife Stadium, marca un hito histórico al ser el primer presidente estadounidense en funciones en asistir a una final de la Copa del Mundo en suelo nacional, superando el precedente de 1994 cuando Bill Clinton fue invitado pero no acudió al encuentro.

Trump arribó al estadio a bordo del helicóptero presidencial Marine One aproximadamente 45 minutos antes del inicio del partido y se ubicó en una sección de lujo junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado por otros dignatarios como el rey Felipe VI de España y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El mandatario tendrá la responsabilidad protocolar de entregar la Copa del Mundo al capitán del equipo campeón, un rol que ya había desempeñado previamente en el Mundial de Clubes de 2025.