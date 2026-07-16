Trump denunció vulnerabilidades electorales en EE.UU. y acusó a China de hackeos masivos

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , anunció que ordenará la publicación de información de inteligencia que, según afirmó, expone presuntas vulnerabilidades en el sistema electoral estadounidense y casos de interferencia extranjera . El mandatario realizó el anuncio durante un mensaje emitido desde la Casa Blanca , en el que también abordó la situación internacional y defendió la necesidad de impulsar reformas electorales.

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Durante su discurso, Trump sostuvo que los documentos que serán desclasificados contienen información sobre supuestos ataques informáticos contra la infraestructura electoral del país.

" Voy a desclasificar y publicar de forma inmediata información crítica de inteligencia que da cuenta de grandes vulnerabilidades en la infraestructura del sistema electoral , que permitieron niveles nunca antes vistos de hackeo, de explotación y de interferencia extranjera", expresó.

Según el mandatario, la documentación fue elaborada con participación de equipos de investigación, asesores de inteligencia y organismos de seguridad nacionales.

Trump aseguró que uno de los principales hallazgos atribuye a la República Popular China la obtención ilegal de información vinculada con aproximadamente 220 millones de registros de votantes estadounidenses , entre los que mencionó nombres, direcciones, edades y afiliaciones partidarias.

Trump habló por cadena nacional y denunció presunta interferencia extranjera en las elecciones. (archivo) EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

También mencionó a Rusia, Irán y Corea del Norte, entre datos económicos

El presidente estadounidense afirmó además que las presuntas vulnerabilidades no involucrarían únicamente a China. En ese sentido, sostuvo que Rusia, Irán, Corea del Norte y otros actores extranjeros también habrían comprometido la seguridad del sistema electoral de Estados Unidos.

Asimismo, señaló que la decisión de hacer públicos esos documentos busca, según sus palabras, fortalecer la confianza ciudadana mediante la identificación y corrección de posibles debilidades en los mecanismos electorales.

Durante el mensaje, Trump insistió en que la confianza pública en las elecciones constituye un aspecto central para el funcionamiento institucional del país. "Cada norteamericano tiene que confiar en que su voto va a ser contabilizado de forma precisa y segura", afirmó, al tiempo que reiteró su respaldo a las reformas electorales que impulsa y que deberán ser debatidas por el Senado.

Antes de referirse al sistema electoral, Trump dedicó parte de su discurso a la situación económica y al escenario internacional. El mandatario afirmó que la inflación registra una fuerte desaceleración, destacó el crecimiento de las inversiones y sostuvo que su administración revirtió el deterioro económico que, según expresó, había heredado de la gestión anterior.

Además, se refirió a la ofensiva militar estadounidense sobre Irán, que atraviesa su sexto día consecutivo, y manifestó que espera resultados favorables en el corto plazo.

No ciudadanos registrados para votar, según Trump

En el tramo final del mensaje, Trump afirmó que una revisión realizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detectó aproximadamente 278.000 personas no ciudadanas registradas para votar en elecciones federales.

El presidente sostuvo además que esa cifra podría ser superior, aunque no presentó evidencia adicional durante la transmisión para respaldar esa afirmación.